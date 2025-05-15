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Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом - РИА Новости, 15.05.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:02:00+03:00
2025-05-15T07:02:00+03:00
2025-05-15T07:02:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в населенном пункте Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области выявлено скопление вражеской техники и личного состава, которые готовились к выдвижению к линии боевого соприкосновения в район Петровского в ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в результате комбинированных ударов часть сил и средств была поражена в пункте временной дислокации, часть за его пределами. "По предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц военного вооружения и техники", - дополнил Марочко.
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом
Марочко: ВС России уничтожили около 20 единиц техники ВСУ под Изюмом