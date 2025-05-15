https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом

Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом - РИА Новости, 15.05.2025

Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом

ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:02:00+03:00

2025-05-15T07:02:00+03:00

2025-05-15T07:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в населенном пункте Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области выявлено скопление вражеской техники и личного состава, которые готовились к выдвижению к линии боевого соприкосновения в район Петровского в ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в результате комбинированных ударов часть сил и средств была поражена в пункте временной дислокации, часть за его пределами. "По предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц военного вооружения и техники", - дополнил Марочко.

https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html

https://ria.ru/20250515/vsu-2017020743.html

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины