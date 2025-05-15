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Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/marochko-2017022696.html
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом - РИА Новости, 15.05.2025
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:02:00+03:00
2025-05-15T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в населенном пункте Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области выявлено скопление вражеской техники и личного состава, которые готовились к выдвижению к линии боевого соприкосновения в район Петровского в ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, в результате комбинированных ударов часть сил и средств была поражена в пункте временной дислокации, часть за его пределами. "По предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц военного вооружения и техники", - дополнил Марочко.
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о потерях ВСУ в технике под Изюмом

Марочко: ВС России уничтожили около 20 единиц техники ВСУ под Изюмом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая – РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находилось не менее 50 военнослужащих и около 20 единиц техники и вооружения, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе объективного контроля западных рубежей ЛНР в населенном пункте Дружелюбовка Изюмского района Харьковской области выявлено скопление вражеской техники и личного состава, которые готовились к выдвижению к линии боевого соприкосновения в район Петровского в ЛНР", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, в результате комбинированных ударов часть сил и средств была поражена в пункте временной дислокации, часть за его пределами.
"По предварительным подсчетам, российские бойцы ликвидировали до 50 украинских боевиков и порядка 20 единиц военного вооружения и техники", - дополнил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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