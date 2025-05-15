https://ria.ru/20250515/lnr-2017218293.html
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов - РИА Новости, 15.05.2025
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:09:00+03:00
2025-05-15T21:09:00+03:00
2025-05-15T21:10:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. "Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики по делам инвалидов", - написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР. Документом также утверждены положение и состав комитета. Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты. Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов. Указ вступает в силу со дня подписания.
https://ria.ru/20250515/lnr-2017199391.html
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луганская народная республика, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Общество
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
Глава ЛНР Пасечник постановил создать региональный комитет по делам инвалидов
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе.
"Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики
по делам инвалидов", - написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Документом также утверждены положение и состав комитета.
Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты.
Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов.
Указ вступает в силу со дня подписания.