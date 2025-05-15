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Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов - РИА Новости, 15.05.2025
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21:09 15.05.2025 (обновлено: 21:10 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lnr-2017218293.html
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов - РИА Новости, 15.05.2025
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:09:00+03:00
2025-05-15T21:10:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. "Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики по делам инвалидов", - написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР. Документом также утверждены положение и состав комитета. Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты. Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов. Указ вступает в силу со дня подписания.
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луганская народная республика, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Общество
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов

Глава ЛНР Пасечник постановил создать региональный комитет по делам инвалидов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе.
"Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики по делам инвалидов", - написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Документом также утверждены положение и состав комитета.
Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты.
Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Глава ЛНР подписал закон о госсимволах республики
Вчера, 19:23
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникОбщество
 
 
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