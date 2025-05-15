https://ria.ru/20250515/lnr-2017218293.html

Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов

Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов - РИА Новости, 15.05.2025

Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов

Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:09:00+03:00

2025-05-15T21:09:00+03:00

2025-05-15T21:10:00+03:00

луганская народная республика

леонид пасечник

общество

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник постановил создать региональный координационный комитет по делам инвалидов при главе республики, говорится в соответствующем указе. "Постановляю: создать региональный координационный совет при главе Луганской Народной Республики по делам инвалидов", - написано в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР. Документом также утверждены положение и состав комитета. Отмечается, что задачами комитета являются выявление требующих немедленного решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и их социальной защиты. Кроме того, в задачи комитета входят изучение и анализ проблем инвалидности, внесение в исполнительные органы ЛНР предложений по разработке правовых актов по интересам и проблемам инвалидов, а также взаимодействие с территориальными органами, общественными организациями и СМИ в целях просвещения населения и привлечения внимания к проблемам инвалидности и инвалидов. Указ вступает в силу со дня подписания.

https://ria.ru/20250515/lnr-2017199391.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, общество