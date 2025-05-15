https://ria.ru/20250515/lnr-2017199391.html

Глава ЛНР подписал закон о госсимволах республики

Глава ЛНР подписал закон о госсимволах республики - РИА Новости, 15.05.2025

Глава ЛНР подписал закон о госсимволах республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон об утверждении и использовании герба, флага и гимна в качестве государственных символов республики. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:23:00+03:00

2025-05-15T19:23:00+03:00

2025-05-15T19:23:00+03:00

в мире

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон об утверждении и использовании герба, флага и гимна в качестве государственных символов республики. "В соответствии с конституцией Луганской Народной Республики настоящим законом устанавливаются государственный герб Луганской Народной Республики, государственный флаг Луганской Народной Республики и государственный гимн Луганской Народной Республики, их описание и порядок официального использования", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы ЛНР. Изображения государственных герба и флага, а также музыкальная редакция и текст гимна размещены в приложениях к документу. Отмечается, что нарушения требований влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством республики. Однако, как следует из документа, допускается использование изображения герба ЛНР, установленного законом от 28 октября 2014 года, в течение 10 лет со дня вступления нового закона в силу. Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования - 16 мая.

https://ria.ru/20250513/pomosch-2016672076.html

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в мире, луганская народная республика, леонид пасечник