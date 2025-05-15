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Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 15.05.2025 (обновлено: 16:08 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017105106.html
Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского
Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского
Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:23:00+03:00
2025-05-15T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Дипломатия – она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы (президент РФ Владимир) Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами", - сказал он, выступая на заседании дипломатического клуба. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017104656.html
https://ria.ru/20250515/peskov-2017102615.html
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россия, украина, стамбул, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского

Лавров заявил, что крики Зеленского в микрофон не могут быть дипломатией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Дипломатия – она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы (президент РФ Владимир) Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами", - сказал он, выступая на заседании дипломатического клуба.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров назвал истребление всего русского на Украине нацизмом
Вчера, 14:21
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос об уровне переговоров в Стамбуле
Вчера, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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