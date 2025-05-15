https://ria.ru/20250515/lavrov-2017105106.html

Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского

Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского - РИА Новости, 15.05.2025

Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского

Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:23:00+03:00

2025-05-15T14:23:00+03:00

2025-05-15T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106113_213:652:2693:2047_1920x0_80_0_0_84f6337f0a01f9cebebb960925944015.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Дипломатия – она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы (президент РФ Владимир) Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами", - сказал он, выступая на заседании дипломатического клуба. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017104656.html

https://ria.ru/20250515/peskov-2017102615.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025