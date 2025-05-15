Лавров раскритиковал дипломатию Зеленского
Лавров заявил, что крики Зеленского в микрофон не могут быть дипломатией
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Дипломатия - это профессиональная работа, а не крики в микрофон с различными требованиями, как это делает Владимир Зеленский, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Дипломатия – она ведь не про то, чтобы гадать, а про то, чтобы делать. А чтобы делать, надо это делать профессионально. А профессионально – значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы (президент РФ Владимир) Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами", - сказал он, выступая на заседании дипломатического клуба.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов РФ.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>