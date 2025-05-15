Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле
Лавров заявил, что вопрос о военных возможностях Киева далеко не праздный
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вопрос будущих военных возможностей Украины совсем не праздный, необходимы денацификация и демилитаризация Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожидаемых переговорах в Стамбуле.
На заседании Дипломатического клуба Лавров отвечал на вопрос о том, к каким результатам Россия будет стремиться на переговорах с Украиной, а также упомянул проблему многолетнего создания угроз безопасности России на территории Украины после майдана и процесс уничтожения там всего русского.
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"Сюда вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм. Ну и демилитаризация, поскольку, как я уже сказал, среди первопричин были планы НАТО по освоению Украины ... Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать, он далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может", - сказал Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.