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Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 15.05.2025 (обновлено: 14:15 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017099510.html
Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле
Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле
Вопрос будущих военных возможностей Украины совсем не праздный, необходимы денацификация и демилитаризация Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:03:00+03:00
2025-05-15T14:15:00+03:00
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
стамбул
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вопрос будущих военных возможностей Украины совсем не праздный, необходимы денацификация и демилитаризация Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожидаемых переговорах в Стамбуле.На заседании Дипломатического клуба Лавров отвечал на вопрос о том, к каким результатам Россия будет стремиться на переговорах с Украиной, а также упомянул проблему многолетнего создания угроз безопасности России на территории Украины после майдана и процесс уничтожения там всего русского."Сюда вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм. Ну и демилитаризация, поскольку, как я уже сказал, среди первопричин были планы НАТО по освоению Украины ... Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать, он далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может", - сказал Лавров.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/putin-2017101720.html
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украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, стамбул
Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине
Лавров раскрыл тему переговоров России и Украины в Стамбуле

Лавров заявил, что вопрос о военных возможностях Киева далеко не праздный

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вопрос будущих военных возможностей Украины совсем не праздный, необходимы денацификация и демилитаризация Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ожидаемых переговорах в Стамбуле.
На заседании Дипломатического клуба Лавров отвечал на вопрос о том, к каким результатам Россия будет стремиться на переговорах с Украиной, а также упомянул проблему многолетнего создания угроз безопасности России на территории Украины после майдана и процесс уничтожения там всего русского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"Сюда вписывается денацификация, потому что то, чем занимается режим Зеленского в отношении всего русского - это чистый нацизм. Ну и демилитаризация, поскольку, как я уже сказал, среди первопричин были планы НАТО по освоению Украины ... Поэтому вопрос о том, какими военными возможностями Украина будет обладать, он далеко не праздный. Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может", - сказал Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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