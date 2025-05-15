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Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими - РИА Новости, 15.05.2025
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:48:00+03:00
2025-05-15T12:48:00+03:00
2025-05-15T12:54:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине."У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, сергей лавров, стамбул, владимир путин, украина, дмитрий песков
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Сергей Лавров, Стамбул, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
Лавров назвал ситуацию вокруг переговоров Украины и России в Стамбуле интригой