https://ria.ru/20250515/kursk-2017114577.html

В Курске проверят слова мужчины о подвиге предков в ВОВ

В Курске проверят слова мужчины о подвиге предков в ВОВ - РИА Новости, 15.05.2025

В Курске проверят слова мужчины о подвиге предков в ВОВ

Полиция проводит проверку по факту публичных высказываний жителя Курска, который заявил, что не гордится подвигом своих предков в Великую Отечественную войну,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:53:00+03:00

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курск

россия

великая отечественная война (1941-1945)

происшествия

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КУРСК, 15 мая – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту публичных высказываний жителя Курска, который заявил, что не гордится подвигом своих предков в Великую Отечественную войну, мужчина опрошен, у него изъята техника, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Ранее в социальных сетях предприниматель из Курска опубликовал видеоролик, где заявил, что не гордится 9 Мая и подвигом ветеранов, так как не имеет к нему никакого отношения, и не отмечает этот праздник. По его мнению, история переписывается, а гарантию ее подлинности могут дать только первоисточники, то есть участники Великой Отечественной. "По факту публичных высказываний курянина в социальных сетях о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, полицией инициирована проверка. Мужчина опрошен. В рамках проведения проверки была изъята техника", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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курск, россия, великая отечественная война (1941-1945), происшествия