https://ria.ru/20250515/kreml-2017100516.html

Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа

Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 15.05.2025

Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа

Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:08:00+03:00

2025-05-15T14:08:00+03:00

2025-05-15T14:14:00+03:00

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения гособоронзаказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250401/putin-2008636334.html

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стамбул, россия, украина, денис мантуров, турция, владимир путин, дмитрий песков