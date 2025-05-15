Рейтинг@Mail.ru
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 15.05.2025 (обновлено: 14:14 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/kreml-2017100516.html
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 15.05.2025
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа
Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:08:00+03:00
2025-05-15T14:14:00+03:00
стамбул
россия
украина
денис мантуров
турция
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_650923c0ca791bcbb797a978640c00e4.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения гособоронзаказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития", - сказал он журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250401/putin-2008636334.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
стамбул
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951125182_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_edbf914ad296ce1e1928dcbff6afe8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, россия, украина, денис мантуров, турция, владимир путин, дмитрий песков
Стамбул, Россия, Украина, Денис Мантуров, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа

Песков: Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения гособоронзаказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин подписал закон для снижения рисков срыва гособоронзаказа
1 апреля, 13:48
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
5 марта, 13:55
 
СтамбулРоссияУкраинаДенис МантуровТурцияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала