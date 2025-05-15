Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа
Песков: Мантуров доложил Путину о ходе выполнения гособоронзаказа
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания перед переговорами в Стамбуле с Украиной доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения гособоронзаказа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мантуров доложил о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности, а также о ходе выполнения гособоронзаказа, о перспективных направлениях развития", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.