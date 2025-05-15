Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"
Сборная Красноярского края завоевала 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"
© Фото : Министерство образования Красноярского краяКоманда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы"
Команда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы"
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КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Команда Красноярского края завоевала 40 медалей на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщает пресс-служба краевого министерства образования.
По ее данным, чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"Команда Красноярского края приняла участие в 133 компетенциях, которые прошли на территории 27 субъектов Российской Федерации. Наш край также стал одним из 29 регионов-соорганизаторов межрегиональных соревнований. Участники из Красноярского края на межрегиональном этапе завоевали 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей, еще 49 человек получили медальоны "За профессионализм", - говорится в сообщении.
Победители и призеры межрегионального этапа по некоторым компетенциям приравниваются к победителям национального чемпионата. В 2025 году финал чемпионата пройдет по трем направлениям: "Креативные индустрии и ИТ" в период с 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде, "Промышленность" с 25 по 30 августа в Калуге и "Образование и сервис" с 1 по 5 декабря в Санкт-Петербурге. После подведения его итогов выстроится рейтинг субъектов РФ.
Отмечается, что в 2024 году сборная Красноярского края вошла в пятёрку сильнейших команд России по итогам общего медального зачёта чемпионата "Профессионалы". На церемонии награждения победителей и призеров министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил десять регионов, которые являются флагманами в развитии профессионального образования и чемпионатного движения "Профессионалы". Губернатору края Михаилу Котюкову было передано благодарственное письмо за подписью заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.