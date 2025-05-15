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Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы" - РИА Новости, 15.05.2025
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14:46 15.05.2025
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Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"
Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы" - РИА Новости, 15.05.2025
Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"
Команда Красноярского края завоевала 40 медалей на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщает пресс-служба краевого министерства образования. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:46:00+03:00
2025-05-15T14:46:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Команда Красноярского края завоевала 40 медалей на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщает пресс-служба краевого министерства образования. По ее данным, чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". "Команда Красноярского края приняла участие в 133 компетенциях, которые прошли на территории 27 субъектов Российской Федерации. Наш край также стал одним из 29 регионов-соорганизаторов межрегиональных соревнований. Участники из Красноярского края на межрегиональном этапе завоевали 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей, еще 49 человек получили медальоны "За профессионализм", - говорится в сообщении. Победители и призеры межрегионального этапа по некоторым компетенциям приравниваются к победителям национального чемпионата. В 2025 году финал чемпионата пройдет по трем направлениям: "Креативные индустрии и ИТ" в период с 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде, "Промышленность" с 25 по 30 августа в Калуге и "Образование и сервис" с 1 по 5 декабря в Санкт-Петербурге. После подведения его итогов выстроится рейтинг субъектов РФ. Отмечается, что в 2024 году сборная Красноярского края вошла в пятёрку сильнейших команд России по итогам общего медального зачёта чемпионата "Профессионалы". На церемонии награждения победителей и призеров министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил десять регионов, которые являются флагманами в развитии профессионального образования и чемпионатного движения "Профессионалы". Губернатору края Михаилу Котюкову было передано благодарственное письмо за подписью заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
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красноярский край, россия, нижний новгород, сергей кравцов, михаил котюков, дмитрий чернышенко
Красноярский край, Россия, Нижний Новгород, Сергей Кравцов, Михаил Котюков, Дмитрий Чернышенко
Красноярский край завоевал 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"

Сборная Красноярского края завоевала 40 медалей на чемпионате "Профессионалы"

© Фото : Министерство образования Красноярского краяКоманда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы"
Команда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата Профессионалы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Министерство образования Красноярского края
Команда Красноярского края на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы"
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КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Команда Красноярского края завоевала 40 медалей на межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщает пресс-служба краевого министерства образования.
По ее данным, чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
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"Команда Красноярского края приняла участие в 133 компетенциях, которые прошли на территории 27 субъектов Российской Федерации. Наш край также стал одним из 29 регионов-соорганизаторов межрегиональных соревнований. Участники из Красноярского края на межрегиональном этапе завоевали 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей, еще 49 человек получили медальоны "За профессионализм", - говорится в сообщении.
Победители и призеры межрегионального этапа по некоторым компетенциям приравниваются к победителям национального чемпионата. В 2025 году финал чемпионата пройдет по трем направлениям: "Креативные индустрии и ИТ" в период с 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде, "Промышленность" с 25 по 30 августа в Калуге и "Образование и сервис" с 1 по 5 декабря в Санкт-Петербурге. После подведения его итогов выстроится рейтинг субъектов РФ.
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Отмечается, что в 2024 году сборная Красноярского края вошла в пятёрку сильнейших команд России по итогам общего медального зачёта чемпионата "Профессионалы". На церемонии награждения победителей и призеров министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил десять регионов, которые являются флагманами в развитии профессионального образования и чемпионатного движения "Профессионалы". Губернатору края Михаилу Котюкову было передано благодарственное письмо за подписью заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
 
Красноярский крайРоссияНижний НовгородСергей КравцовМихаил КотюковДмитрий Чернышенко
 
 
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