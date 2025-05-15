https://ria.ru/20250515/kirienko-2017223702.html
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 15.05.2025
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:45:00+03:00
2025-05-15T21:45:00+03:00
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сергей кириенко
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и вручил им образовательные сертификаты, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске состоялось закрытие полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", а также прошла торжественная церемония вручения образовательных сертификатов финалистам конкурса. "Мы не смогли наблюдательным советом попасть точно в цифру 100 (выбирая финалистов конкурса - ред.)… В итоге у нас получилось 105 финалистов", - сказал Кириенко перед церемонией награждения. Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что участников конкурса, прошедших в финал, ждет самое главное испытание - "испытание доверием людей". Тех, кто не вышел в финал, Кириенко также призвал двигаться вперед и принять участие в конкурсе через год. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в свою очередь подчеркнул, что участники конкурса, не ставшие финалистами, останутся в зоне внимания ЕР. "Сто человек попадают в финал, а (оставшиеся - ред.) 200 полуфиналистов в любом случае остаются в зоне нашего внимания. В этом конкурсе мы в том числе видим очень большую кадровую линейку, мы будем включать людей в нашу партийную инфраструктуру", - сказал Якушев. Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению президента России с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20250513/yakushev-2016737612.html
https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, солнечногорск, сергей кириенко, владимир якушев, единая россия
Россия, Солнечногорск, Сергей Кириенко, Владимир Якушев, Единая Россия
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
Кириенко объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и вручил им образовательные сертификаты, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
состоялось закрытие полуфинала конкурса "Лидеры России
. Политика", а также прошла торжественная церемония вручения образовательных сертификатов финалистам конкурса.
«
"Мы не смогли наблюдательным советом попасть точно в цифру 100 (выбирая финалистов конкурса - ред.)… В итоге у нас получилось 105 финалистов", - сказал Кириенко
перед церемонией награждения.
Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что участников конкурса, прошедших в финал, ждет самое главное испытание - "испытание доверием людей". Тех, кто не вышел в финал, Кириенко также призвал двигаться вперед и принять участие в конкурсе через год.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия
" Владимир Якушев
в свою очередь подчеркнул, что участники конкурса, не ставшие финалистами, останутся в зоне внимания ЕР.
"Сто человек попадают в финал, а (оставшиеся - ред.) 200 полуфиналистов в любом случае остаются в зоне нашего внимания. В этом конкурсе мы в том числе видим очень большую кадровую линейку, мы будем включать людей в нашу партийную инфраструктуру", - сказал Якушев.
Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению президента России с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.