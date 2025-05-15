https://ria.ru/20250515/kirienko-2017223702.html

Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"

Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 15.05.2025

Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:45:00+03:00

2025-05-15T21:45:00+03:00

2025-05-15T21:51:00+03:00

россия

солнечногорск

сергей кириенко

владимир якушев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572277419_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_92a33be76415e376140afa24bf2f34d8.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и вручил им образовательные сертификаты, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске состоялось закрытие полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", а также прошла торжественная церемония вручения образовательных сертификатов финалистам конкурса. "Мы не смогли наблюдательным советом попасть точно в цифру 100 (выбирая финалистов конкурса - ред.)… В итоге у нас получилось 105 финалистов", - сказал Кириенко перед церемонией награждения. Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что участников конкурса, прошедших в финал, ждет самое главное испытание - "испытание доверием людей". Тех, кто не вышел в финал, Кириенко также призвал двигаться вперед и принять участие в конкурсе через год. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в свою очередь подчеркнул, что участники конкурса, не ставшие финалистами, останутся в зоне внимания ЕР. "Сто человек попадают в финал, а (оставшиеся - ред.) 200 полуфиналистов в любом случае остаются в зоне нашего внимания. В этом конкурсе мы в том числе видим очень большую кадровую линейку, мы будем включать людей в нашу партийную инфраструктуру", - сказал Якушев. Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению президента России с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20250513/yakushev-2016737612.html

https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html

россия

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, солнечногорск, сергей кириенко, владимир якушев, единая россия