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Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 15.05.2025
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21:45 15.05.2025 (обновлено: 21:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/kirienko-2017223702.html
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 15.05.2025
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:45:00+03:00
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россия
солнечногорск
сергей кириенко
владимир якушев
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и вручил им образовательные сертификаты, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске состоялось закрытие полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", а также прошла торжественная церемония вручения образовательных сертификатов финалистам конкурса. "Мы не смогли наблюдательным советом попасть точно в цифру 100 (выбирая финалистов конкурса - ред.)… В итоге у нас получилось 105 финалистов", - сказал Кириенко перед церемонией награждения. Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что участников конкурса, прошедших в финал, ждет самое главное испытание - "испытание доверием людей". Тех, кто не вышел в финал, Кириенко также призвал двигаться вперед и принять участие в конкурсе через год. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в свою очередь подчеркнул, что участники конкурса, не ставшие финалистами, останутся в зоне внимания ЕР. "Сто человек попадают в финал, а (оставшиеся - ред.) 200 полуфиналистов в любом случае остаются в зоне нашего внимания. В этом конкурсе мы в том числе видим очень большую кадровую линейку, мы будем включать людей в нашу партийную инфраструктуру", - сказал Якушев. Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению президента России с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20250513/yakushev-2016737612.html
https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html
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россия, солнечногорск, сергей кириенко, владимир якушев, единая россия
Россия, Солнечногорск, Сергей Кириенко, Владимир Якушев, Единая Россия
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"

Кириенко объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"

© РИА Новости / Александр АстафьевСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Сергей Кириенко. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 мая - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в мастерской управления "Сенеж" объявил 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" и вручил им образовательные сертификаты, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске состоялось закрытие полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика", а также прошла торжественная церемония вручения образовательных сертификатов финалистам конкурса.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Якушев назвал цель конкурса "Лидеры России. Политика"
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"Мы не смогли наблюдательным советом попасть точно в цифру 100 (выбирая финалистов конкурса - ред.)… В итоге у нас получилось 105 финалистов", - сказал Кириенко перед церемонией награждения.
Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что участников конкурса, прошедших в финал, ждет самое главное испытание - "испытание доверием людей". Тех, кто не вышел в финал, Кириенко также призвал двигаться вперед и принять участие в конкурсе через год.
Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в свою очередь подчеркнул, что участники конкурса, не ставшие финалистами, останутся в зоне внимания ЕР.
"Сто человек попадают в финал, а (оставшиеся - ред.) 200 полуфиналистов в любом случае остаются в зоне нашего внимания. В этом конкурсе мы в том числе видим очень большую кадровую линейку, мы будем включать людей в нашу партийную инфраструктуру", - сказал Якушев.
Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению президента России с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.
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