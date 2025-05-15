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Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2025
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10:28 15.05.2025 (обновлено: 11:13 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/khalyal-2017047948.html
Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году
Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2025
Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году
Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. РИА Новости, 15.05.2025
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экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова."В прошлом году мы поставили халяльные продукции на экспорт на 380 миллионов долларов. Это на 82% выше, чем в 2023 году", - сказала Фастова в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Она отметила, что основными странами для поставок российской халяльной продукции являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Кроме того, Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.На сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран мира и в 2024 году поставила другим странам сельскохозяйственной продукции более чем на 43 миллиарда долларов, добавила Фастова. К 2030 году президент РФ поручил увеличить экспорт до 55 миллиардов долларов.Основные направления российского экспорта сельскохозяйственной продукции являются зерновые, рыба, бобовые, масло подсолнечное и рапсовое.РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), саудовская аравия, оаэ
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Саудовская Аравия, ОАЭ
Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году

Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 82% в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХаляльная продукция
Халяльная продукция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Халяльная продукция. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.
"В прошлом году мы поставили халяльные продукции на экспорт на 380 миллионов долларов. Это на 82% выше, чем в 2023 году", - сказала Фастова в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Она отметила, что основными странами для поставок российской халяльной продукции являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Кроме того, Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.
На сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран мира и в 2024 году поставила другим странам сельскохозяйственной продукции более чем на 43 миллиарда долларов, добавила Фастова. К 2030 году президент РФ поручил увеличить экспорт до 55 миллиардов долларов.
Основные направления российского экспорта сельскохозяйственной продукции являются зерновые, рыба, бобовые, масло подсолнечное и рапсовое.
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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