https://ria.ru/20250515/khalyal-2017047948.html

Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году

Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году - РИА Новости, 15.05.2025

Россия нарастила экспорт халяльной продукции в 2024 году

Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:28:00+03:00

2025-05-15T10:28:00+03:00

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экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

саудовская аравия

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года нарастила экспорт халяльной продукции на 82%, до 380 миллионов долларов, заявила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова."В прошлом году мы поставили халяльные продукции на экспорт на 380 миллионов долларов. Это на 82% выше, чем в 2023 году", - сказала Фастова в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Она отметила, что основными странами для поставок российской халяльной продукции являются Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран. Кроме того, Россия развивает поставки халяля в Алжир, Кувейт, Иорданию и Египет.На сегодня Россия экспортирует продовольствие в 160 стран мира и в 2024 году поставила другим странам сельскохозяйственной продукции более чем на 43 миллиарда долларов, добавила Фастова. К 2030 году президент РФ поручил увеличить экспорт до 55 миллиардов долларов.Основные направления российского экспорта сельскохозяйственной продукции являются зерновые, рыба, бобовые, масло подсолнечное и рапсовое.РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016858728.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016927131.html

россия

саудовская аравия

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), саудовская аравия, оаэ