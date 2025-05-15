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КЧР представила туристический и экономический потенциал в Казани

КЧР представила туристический и экономический потенциал в Казани - РИА Новости, 15.05.2025

КЧР представила туристический и экономический потенциал в Казани

Карачаево-Черкесия представила туристический и экономический потенциал в Казани в рамках работы XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:00:00+03:00

2025-05-15T22:00:00+03:00

2025-05-15T22:00:00+03:00

карачаево-черкесская республика

экономика

россия

казань

рашид темрезов

госдума рф

марат хуснуллин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Карачаево-Черкесия представила туристический и экономический потенциал в Казани в рамках работы XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", сообщает пресс-служба правительства республики. Форум проходит в столице Татарстана. Карачаево-Черкесия представила экспозицию на главной выставочной площадке RUSSIA HALAL EXPO. Основная задача площадки — содействие развитию халяль-индустрии в России, установление торговых, экономических и социокультурных связей, а также демонстрация возможностей халяльного сегмента. Глава КЧР Рашид Темрезов принимает участие в экономическом форуме. "Карачаево-Черкесия представила свою экспозицию на главной выставочной площадке RUSSIA HALAL EXPO в рамках XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", который проходит в столице Татарстана. Это крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, нацеленная на содействие развитию халяль-индустрии в стране", – сообщил Темрезов. В рамках выставочной экспозиции, которую посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Карачаево-Черкесия презентовала инвестиционный и туристический потенциал, а также широкий ассортимент товаров, соответствующий стандартам "халяль", которые производятся в регионе. На стенде, подготовленном министерством экономического развития КЧР, были представлены как крупнейшие предприятия республики – "Аквалайн", "Кавказ-мясо", ГД "Дамате", "Бумфа Групп", так и представители малого и среднего бизнеса с продукцией, изготовленной мастерами Карачаево-Черкессии. "Продукция, представленная от региона, изготавливается с особым вниманием к качеству, а также исключительно из экосырья и натуральных компонентов", – отметил руководитель республики. Кроме того, он сообщил, что в Карачаево-Черкесии традиции "халяль" широко распространены и применимы. Это подчеркивает ориентированность региона на сотрудничество с исламскими странами и укрепление торговых связей с ними. "Выставка – это хорошая возможность, чтобы продемонстрировать потенциал региона в растущей халяль-индустрии, что откроет новые возможности для бизнеса и туризма, а также привлечет внимание потенциальных инвесторов для развития республики", – добавил глава КЧР. Международный экономический форум России и стран организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в МВЦ "Казань Экспо" 13-18 мая. В этом году в форуме принимают участие представители 103 стран. Участников ждет насыщенная деловая программа из 200 мероприятий, в числе которых – пленарное заседание "Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии Российской Федерации", заседание группы стратегического видения "Россия - исламский мир", а также участие Карачаево-Черкесии в выставочной экспозиции RUSSIA HALAL EXPO.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казань, рашид темрезов, госдума рф, марат хуснуллин