Рейтинг@Mail.ru
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/karasinyj-2017036779.html
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной
Состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции включает в себя опытных профессионалов в актуальных для продвижения в решении украинского кризиса... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:36:00+03:00
2025-05-15T09:36:00+03:00
россия
украина
стамбул
григорий карасин
владимир путин
владимир мединский
совет федерации рф
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4997949e9160c910d1698780b331cef4.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции включает в себя опытных профессионалов в актуальных для продвижения в решении украинского кризиса сферах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале. "Утверждённый президентом России состав делегации для переговоров в Стамбуле включает опытных и компетентных профессионалов в ключевых сферах, актуальных для продвижения в урегулировании основных проблем кризиса на Украине", - написал Карасин. Сенатор также пожелал делегации удачи на переговорах. "Многое, безусловно, будет зависеть от готовности украинской стороны к поиску реальных, приемлемых решений", - констатировал парламентарий. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. -0-
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017036583.html
https://ria.ru/20250515/putin-2017030264.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_a1815e80d8c3f338ab01307f92f3dbb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, григорий карасин, владимир путин, владимир мединский, совет федерации рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Стамбул, Григорий Карасин, Владимир Путин, Владимир Мединский, Совет Федерации РФ, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной

Карасин: состав делегации России в Турции включает опытных профессионалов

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции включает в себя опытных профессионалов в актуальных для продвижения в решении украинского кризиса сферах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
"Утверждённый президентом России состав делегации для переговоров в Стамбуле включает опытных и компетентных профессионалов в ключевых сферах, актуальных для продвижения в урегулировании основных проблем кризиса на Украине", - написал Карасин.
Журналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда
Вчера, 09:35
Сенатор также пожелал делегации удачи на переговорах.
"Многое, безусловно, будет зависеть от готовности украинской стороны к поиску реальных, приемлемых решений", - констатировал парламентарий.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. -0-
Путин провел совещание по подготовке переговоров с Киевом - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Путин в среду вечером провел совещание по подготовке к переговорам в Турции
Вчера, 09:00
 
РоссияУкраинаСтамбулГригорий КарасинВладимир ПутинВладимир МединскийСовет Федерации РФПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала