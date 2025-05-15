https://ria.ru/20250515/karasinyj-2017036779.html

Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной

Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 15.05.2025

Карасин рассказал о составе делегации России на переговорах с Украиной

Состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции включает в себя опытных профессионалов в актуальных для продвижения в решении украинского кризиса... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:36:00+03:00

2025-05-15T09:36:00+03:00

2025-05-15T09:36:00+03:00

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владимир мединский

совет федерации рф

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Состав делегации России на переговорах с Украиной в Турции включает в себя опытных профессионалов в актуальных для продвижения в решении украинского кризиса сферах, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в своем Telegram-канале. "Утверждённый президентом России состав делегации для переговоров в Стамбуле включает опытных и компетентных профессионалов в ключевых сферах, актуальных для продвижения в урегулировании основных проблем кризиса на Украине", - написал Карасин. Сенатор также пожелал делегации удачи на переговорах. "Многое, безусловно, будет зависеть от готовности украинской стороны к поиску реальных, приемлемых решений", - констатировал парламентарий. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. -0-

https://ria.ru/20250515/istochnik-2017036583.html

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россия, украина, стамбул, григорий карасин, владимир путин, владимир мединский, совет федерации рф, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025