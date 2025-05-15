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Источник: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле нет - РИА Новости, 15.05.2025
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18:15 15.05.2025 (обновлено: 18:23 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017186142.html
Источник: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле нет
Источник: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле нет - РИА Новости, 15.05.2025
Источник: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле нет
Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:15:00+03:00
2025-05-15T18:23:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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владимир путин
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дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров."Переговоры не отменены. Что касается переноса на пятницу, точной информации нет", - сказал источник.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
https://ria.ru/20250515/putin-2017174020.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир мединский, владимир путин, стамбул, украина, дмитрий песков, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Стамбул, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Источник: точной информации о переносе переговоров в Стамбуле нет

Точной информации о вероятности переноса переговоров в Стамбуле на 16 мая нет

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Точной информации о возможности переноса переговоров РФ и Украины в Стамбуле на пятницу пока нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Переговоры не отменены. Что касается переноса на пятницу, точной информации нет", - сказал источник.
У въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о требовании Киева по переговорам
Вчера, 18:02
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Вчера, 17:18
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир МединскийВладимир ПутинСтамбулУкраинаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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