https://ria.ru/20250515/istochnik-2017181907.html

Источник: неизвестно, состоятся ли переговоры в Стамбуле 15 мая

Источник: неизвестно, состоятся ли переговоры в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Источник: неизвестно, состоятся ли переговоры в Стамбуле 15 мая

Неизвестно, состоятся ли в четверг переговоры в Стамбуле между делегациями РФ и Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:01:00+03:00

2025-05-15T18:01:00+03:00

2025-05-15T18:07:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Неизвестно, состоятся ли в четверг переговоры в Стамбуле между делегациями РФ и Украины, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли сегодня переговоры.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017166439.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир путин, стамбул, дмитрий песков, украина, реджеп тайип эрдоган