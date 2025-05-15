Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа
Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться через три часа, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ориентировочно через три часа", - ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча. Источник затруднился предсказать длительность переговоров.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.