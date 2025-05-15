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Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 15.05.2025 (обновлено: 13:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017094569.html
Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа
Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа - РИА Новости, 15.05.2025
Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа
Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться через три часа, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:39:00+03:00
2025-05-15T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться через три часа, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Ориентировочно через три часа", - ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча. Источник затруднился предсказать длительность переговоров.Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017096468.html
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россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Андрей Сибига
Источник: переговоры России и Украины могут начаться через три часа

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле могут начаться через три часа, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ориентировочно через три часа", - ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча. Источник затруднился предсказать длительность переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига.
Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рябков высказался о возможности встречи лидеров России и США
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганАндрей Сибига
 
 
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