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Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 15.05.2025 (обновлено: 09:43 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/istochnik-2017036583.html
Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда
Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда - РИА Новости, 15.05.2025
Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда
Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:35:00+03:00
2025-05-15T09:43:00+03:00
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
стамбул
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дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Ориентировочно после обеда", - сообщил источник.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html
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россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, турция
Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле начнутся после обеда

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ориентировочно после обеда", - сообщил источник.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Вчера, 09:37
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреУкраинаСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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