Источник: переговоры российской и украинской делегаций начнутся после обеда
Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле начнутся после обеда
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у отеля Shangri-La Bosphorus в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ориентировочно после обеда", - сообщил источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00