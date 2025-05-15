Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минкультуры России объявило деловую программу международного фестиваля "Интермузей-2025" с 21 по 24 мая. Она включает около 500 выступлений. Тема фестиваля этом году — "Лаборатория наследия". Спикеры обсудят, как наследие выступает активным элементом культурного производства и долгосрочного социального развития, а также — как музеи становятся "мягкой силой".Деловая программа "Интермузея" включает в себя три блока: профессиональные дискуссии, образовательный модуль и отраслевые конференции. Мероприятия организуют на нескольких официальных площадках, включая все здания Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2" и залы Музея Москвы.За четыре дня в рамках фестиваля выступят свыше 400 экспертов от ведущих институций культуры федерального и регионального масштаба, представителей научного сообщества, специалистов в области инноваций, дизайна и коммуникаций. Спикерами фестиваля станут лидеры музейной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Кроме того, в дни проведения "Интермузея" ожидается участие более 30 иностранных спикеров из 23 стран СНГ и дальнего зарубежья. Событие вновь подтвердит свой международный статус и интерес к российской повестке со стороны иностранных коллег.Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы."Интермузей" — это пространство, где пробуют, анализируют и создают креативные решения. Здесь рождаются смелые идеи, проверяются творческие подходы и находят применение инновационные методы, — отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова. — Мы объединили опыт разных сфер — не только культуры, но и науки, бизнеса — и пригласили зарубежных коллег, чтобы вместе делать открытия, перенимать лучший опыт и делиться своими успешными практиками".Регистрация на "Интермузей" открыта до 24 мая включительно. В течение всех четырех дней участники при наличии регистрации и бейджа могут бесплатно посетить залы Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея современной истории России, Российского национального музея музыки и Музея Победы.Ключевые мероприятия будут транслироваться в интернете – на официальной странице "Интермузея" в VK и на портале "Культура РФ".Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минкультуры России объявило деловую программу международного фестиваля "Интермузей-2025" с 21 по 24 мая. Она включает около 500 выступлений. Тема фестиваля этом году — "Лаборатория наследия". Спикеры обсудят, как наследие выступает активным элементом культурного производства и долгосрочного социального развития, а также — как музеи становятся "мягкой силой".
Деловая программа "Интермузея" включает в себя три блока: профессиональные дискуссии, образовательный модуль и отраслевые конференции. Мероприятия организуют на нескольких официальных площадках, включая все здания Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2" и залы Музея Москвы.
За четыре дня в рамках фестиваля выступят свыше 400 экспертов от ведущих институций культуры федерального и регионального масштаба, представителей научного сообщества, специалистов в области инноваций, дизайна и коммуникаций. Спикерами фестиваля станут лидеры музейной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Кроме того, в дни проведения "Интермузея" ожидается участие более 30 иностранных спикеров из 23 стран СНГ и дальнего зарубежья. Событие вновь подтвердит свой международный статус и интерес к российской повестке со стороны иностранных коллег.
Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы.
"Интермузей" — это пространство, где пробуют, анализируют и создают креативные решения. Здесь рождаются смелые идеи, проверяются творческие подходы и находят применение инновационные методы, — отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова. — Мы объединили опыт разных сфер — не только культуры, но и науки, бизнеса — и пригласили зарубежных коллег, чтобы вместе делать открытия, перенимать лучший опыт и делиться своими успешными практиками".
Регистрация на "Интермузей" открыта до 24 мая включительно.
В течение всех четырех дней участники при наличии регистрации и бейджа могут бесплатно посетить залы Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея современной истории России, Российского национального музея музыки и Музея Победы.
Ключевые мероприятия будут транслироваться в интернете – на официальной странице "Интермузея" в VK и на портале "Культура РФ".
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