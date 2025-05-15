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Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025" - РИА Новости, 15.05.2025
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Культура
 
07:35 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/intermuzey2025-2016989801.html
Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025"
Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025" - РИА Новости, 15.05.2025
Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025"
Минкультуры России объявило деловую программу международного фестиваля "Интермузей-2025" с 21 по 24 мая. Она включает около 500 выступлений. Тема фестиваля этом РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:35:00+03:00
2025-05-15T07:35:00+03:00
культура
москва
санкт-петербург
третьяковская галерея
дом культуры "гэс-2"
музей москвы
исторический музей
интермузей
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минкультуры России объявило деловую программу международного фестиваля "Интермузей-2025" с 21 по 24 мая. Она включает около 500 выступлений. Тема фестиваля этом году — "Лаборатория наследия". Спикеры обсудят, как наследие выступает активным элементом культурного производства и долгосрочного социального развития, а также — как музеи становятся "мягкой силой".Деловая программа "Интермузея" включает в себя три блока: профессиональные дискуссии, образовательный модуль и отраслевые конференции. Мероприятия организуют на нескольких официальных площадках, включая все здания Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2" и залы Музея Москвы.За четыре дня в рамках фестиваля выступят свыше 400 экспертов от ведущих институций культуры федерального и регионального масштаба, представителей научного сообщества, специалистов в области инноваций, дизайна и коммуникаций. Спикерами фестиваля станут лидеры музейной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Кроме того, в дни проведения "Интермузея" ожидается участие более 30 иностранных спикеров из 23 стран СНГ и дальнего зарубежья. Событие вновь подтвердит свой международный статус и интерес к российской повестке со стороны иностранных коллег.Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы."Интермузей" — это пространство, где пробуют, анализируют и создают креативные решения. Здесь рождаются смелые идеи, проверяются творческие подходы и находят применение инновационные методы, — отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова. — Мы объединили опыт разных сфер — не только культуры, но и науки, бизнеса — и пригласили зарубежных коллег, чтобы вместе делать открытия, перенимать лучший опыт и делиться своими успешными практиками".Регистрация на "Интермузей" открыта до 24 мая включительно. В течение всех четырех дней участники при наличии регистрации и бейджа могут бесплатно посетить залы Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея современной истории России, Российского национального музея музыки и Музея Победы.Ключевые мероприятия будут транслироваться в интернете – на официальной странице "Интермузея" в VK и на портале "Культура РФ".Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
https://ria.ru/20250514/muzei-2016696266.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
москва, санкт-петербург, третьяковская галерея, дом культуры "гэс-2", музей москвы, исторический музей, интермузей, выставки, новости культуры, туризм, новости - туризм
Культура, Москва, Санкт-Петербург, Третьяковская галерея, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы, Исторический музей, Интермузей, Выставки, Новости культуры, Туризм, Новости - Туризм
Объявлена подробная программа международного фестиваля "Интермузей-2025"

Минкультуры России объявило программу международного фестиваля "Интермузей-2025"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа Международным фестивале "Интермузей"
На Международным фестивале Интермузей - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
На Международным фестивале "Интермузей"
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минкультуры России объявило деловую программу международного фестиваля "Интермузей-2025" с 21 по 24 мая. Она включает около 500 выступлений. Тема фестиваля этом году — "Лаборатория наследия". Спикеры обсудят, как наследие выступает активным элементом культурного производства и долгосрочного социального развития, а также — как музеи становятся "мягкой силой".
Деловая программа "Интермузея" включает в себя три блока: профессиональные дискуссии, образовательный модуль и отраслевые конференции. Мероприятия организуют на нескольких официальных площадках, включая все здания Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2" и залы Музея Москвы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу.
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 4
© РИА Новости / Б. Логинов | Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея.
Государственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея.
© РИА Новости / Б. Логинов
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2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве.
Дом культуры ГЭС-2 в Москве.
Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
Экспозиция История Москвы в Музее Москвы
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 4
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
1 из 4
Государственная Третьяковская галерея.
© РИА Новости / Б. Логинов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4
Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
4 из 4
За четыре дня в рамках фестиваля выступят свыше 400 экспертов от ведущих институций культуры федерального и регионального масштаба, представителей научного сообщества, специалистов в области инноваций, дизайна и коммуникаций. Спикерами фестиваля станут лидеры музейной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода и других регионов страны. Кроме того, в дни проведения "Интермузея" ожидается участие более 30 иностранных спикеров из 23 стран СНГ и дальнего зарубежья. Событие вновь подтвердит свой международный статус и интерес к российской повестке со стороны иностранных коллег.
Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и Правительства Москвы.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Интермузей"
Международный форум Интермузей - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Международный форум "Интермузей"
«
"Интермузей" — это пространство, где пробуют, анализируют и создают креативные решения. Здесь рождаются смелые идеи, проверяются творческие подходы и находят применение инновационные методы, — отметила директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова. — Мы объединили опыт разных сфер — не только культуры, но и науки, бизнеса — и пригласили зарубежных коллег, чтобы вместе делать открытия, перенимать лучший опыт и делиться своими успешными практиками".
Регистрация на "Интермузей" открыта до 24 мая включительно.
В течение всех четырех дней участники при наличии регистрации и бейджа могут бесплатно посетить залы Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея современной истории России, Российского национального музея музыки и Музея Победы.
Ключевые мероприятия будут транслироваться в интернете – на официальной странице "Интермузея" в VK и на портале "Культура РФ".
Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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