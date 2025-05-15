https://ria.ru/20250515/gosduma-2017222383.html

В Госдуме призвали обновить механизм возвращения отопления

В Госдуме призвали обновить механизм возвращения отопления - РИА Новости, 15.05.2025

В Госдуме призвали обновить механизм возвращения отопления

Необходимо обновить механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов, а также профилактические отключения горячей воды следует синхронизировать... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:35:00+03:00

2025-05-15T21:35:00+03:00

2025-05-15T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо обновить механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов, а также профилактические отключения горячей воды следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарём, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Необходимо обновить нормативы и механизм возвращения отопления при внезапном наступлении холодов — с обязанностью органов власти реагировать не на бумажные нормы, а на реальные метеоусловия. Профилактические отключения горячей воды также следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарём. Иначе каждый май будет начинаться с того, что граждане будут греться за свой счёт — и буквально, и финансово", - сказал он. Депутат Госдумы отметил, что май 2025 года преподнёс неприятный сюрприз: после короткого потепления, на фоне которого и было отключено отопление, в центральной части России вновь ударили заморозки. По его словам, в Москве отключение тепла началось в первых числах мая, опираясь на установившиеся показатели температуры, соответствующие требованиям санитарных норм, однако, спустя день-два температура резко пошла вниз, в некоторые дни она не поднималась выше 5-7 градусов, а в отдельных районах Москвы и в других регионах фиксировались ночные заморозки. "Всё это совпало и с началом профилактического отключения горячей воды. В итоге люди оказались не просто без отопления, но и без возможности нормально согреться в быту", - добавил парламентарий. Политик отметил, что парадокс в том, что действия коммунальных служб на первом этапе формально соответствовали правилам, но дальнейшие решения уже не отражали возвращения холодов. Хотя, как сообщил Гаврилов, закон допускает повторное включение отопления в случае нового похолодания, фактически такие меры принимаются редко, региональные власти опасаются повышенной нагрузки на сети, а жители тем временем греются кто как может. По мнению депутата, практика лишний раз показывает, что существующий подход к регулированию отопительного сезона не справляется с изменяющейся климатической реальностью, так как температурные колебания становятся всё более резкими, сезонные границы — размытыми, и формальный подход по принципу "выключили — и всё" не работает, особенно это ощущается в школах, детсадах, больницах и других социальных учреждениях, где нет возможности экстренно компенсировать отсутствие тепла. "Решение проблемы не в аварийном реагировании на каждую холодную ночь, а в корректировке всей логики регулирования", - считает Гаврилов.

https://ria.ru/20250422/gosduma-2012634130.html

https://realty.ria.ru/20250512/otoplenie-2015500397.html

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