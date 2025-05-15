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Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp* - РИА Новости, 15.05.2025
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17:53 15.05.2025 (обновлено: 17:54 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017178547.html
Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp*
Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp* - РИА Новости, 15.05.2025
Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp*
Пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка, но таких планов пока нет, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:53:00+03:00
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технологии
антон горелкин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка, но таких планов пока нет, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "На мой взгляд, пошатнуть его (WhatsApp*) позиции способна только блокировка. И хотя таких планов пока нет, статистика подтверждает: после запрета Viber его аудитория рухнула с 10% примерно до 1%", - написал он. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в РФ как экстремистская организация
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технологии, антон горелкин, whatsapp inc., госдума рф, viber, россия
Технологии, Антон Горелкин, WhatsApp Inc., Госдума РФ, Viber, Россия
Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp*

Депутат Горелкин: пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка, но таких планов пока нет, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
"На мой взгляд, пошатнуть его (WhatsApp*) позиции способна только блокировка. И хотя таких планов пока нет, статистика подтверждает: после запрета Viber его аудитория рухнула с 10% примерно до 1%", - написал он.

WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Запрещена в РФ как экстремистская организация
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ТехнологииАнтон ГорелкинWhatsApp Inc.Госдума РФViberРоссия
 
 
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