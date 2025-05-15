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Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp*

Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp* - РИА Новости, 15.05.2025

Горелкин поделился мнением о том, как можно сократить аудиторию WhatsApp*

Пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка, но таких планов пока нет, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:53:00+03:00

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2025-05-15T17:54:00+03:00

технологии

антон горелкин

whatsapp inc.

госдума рф

viber

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пошатнуть позиции WhatsApp* может только блокировка, но таких планов пока нет, заявил первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "На мой взгляд, пошатнуть его (WhatsApp*) позиции способна только блокировка. И хотя таких планов пока нет, статистика подтверждает: после запрета Viber его аудитория рухнула с 10% примерно до 1%", - написал он. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

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2025

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технологии, антон горелкин, whatsapp inc., госдума рф, viber, россия