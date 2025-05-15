Крупнейший гидроузел в Дагестане открыли после реконструкции
Главный мелиоративный объект северного Дагестана ввели в эксплуатацию
Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Главный мелиоративный объект северного Дагестана – Каргалинский гидроузел в Кизлярском районе – торжественно ввели в эксплуатацию после реконструкции, стоимость проекта составила 1,3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
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"Замминистра сельского хозяйства России Максим Боровой и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов торжественно ввели в эксплуатацию после реконструкции главный мелиоративный объект северного Дагестана – Каргалинский гидроузел в Кизлярском районе… Все работы были выполнены в установленные проектом сроки. Сметная стоимость реконструкции составила 1,3 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Каргалинский гидроузел был введен в работу в 1956 году.
Подвешенная орошаемая площадь составляет 114 тысяч гектар сельхозугодий Дагестана и Чечни. Как отмечают в правительстве республики, реконструкция объекта - существенный шаг в водообеспечении сельхозтоваропроизводителей северной зоны Дагестана. Принятые меры позволят предотвратить выбытие из сельхозоборота 114 тысяч гектар, создать условия для гарантированного производства экспортно-ориентированной сельхозпродукции (рис, мясо), повысить уровень надежности и безопасности гидротехнических сооружений.
В рамках реконструкции построили рыбоходный канал для прохода рыбы в обход плотины на реке Терек пропускной способностью 14 кубометров в секунду, провели ремонт на плотине и шлюз-регуляторе, построили сороудерживающее и рыбозащитное сооружения, расчистили дельтовый канал, заменили гидромеханическое оборудование.
"Реконструкция Карголинского гидроузла очень значимое событие для наших растениеводов и аграриев, потому что здесь подвязаны 75% всей рисовой сети республики — это, прежде всего, Кизлярский и Тарумовский районы. Плюс к этому реконструкция объекта дополнительно ввела в мелиоративную сеть еще 14 тысяч гектаров наших земель в северной зоне. Это очень значимый объект, потому что без воды и мелиорации ни о каком развитии сельского хозяйства говорить не приходится. Более того, в нашей республике 72% всей растениводческой продукции производится на мелиорируемых землях", – отметил Абдулмуслимов в ходе торжественного запуска гидроузла.
Боровой в свою очередь сообщил, что Минсельхоз России ведет планомерную работу по развитию сельского хозяйства совместно с правительством Дагестан, в связи с чем в регионе предусмотрена реконструкция еще двух оросительных систем – Старо-Теречной и Таловской. Общая сметная стоимость работ составляет более 4,3 миллиарда рублей.