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Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
14:21 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/forum-2017104442.html
Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани
Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025
Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани
Промышленный потенциал Кировской области представлен на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:21:00+03:00
2025-05-15T14:21:00+03:00
кировская область
китай
казахстан
александр соколов
сергей когогин
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Промышленный потенциал Кировской области представлен на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба правительства региона. На форуме работает делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым. "Кировская область развернула на форуме стенд с продукцией 50 предприятий региона. При поддержке Центра поддержки экспорта, подведомственного министерству экономического развития региона, представлен практически весь спектр выпускаемой продукции: машиностроение и промышленное оборудование, бытовая химия и агрохимия, косметика и фармацевтика, деревообработка, домостроение и производство фанеры, легкая промышленность, пищевая продукция, в том числе и халяльные продукты, а также товары для детей и народные промыслы", - говорится в сообщении. Посетители стенда могут ознакомиться и с инвестиционной картой Кировской области, которая содержит всю необходимую информацию о регионе, инвестиционных площадках, природных ресурсах, территориях с преференциальными режимами. Как отметили в региональном министерстве экономического развития, в прошлом году стенд Кировской области стал одним из самых популярных на международном форуме, и регион продолжает использовать эту возможность презентовать продукцию кировских компаний представителям стран Исламского мира. В последнее время значительно увеличивается экспорт товаров Кировской области в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран. Губернатор Кировской области встретился на площадке форума с генеральным директором ПАО "Камаз" Сергеем Когогиным, чтобы обсудить перспективы обновления пассажирского транспорта в регионе. "Компания выпускает в том числе пассажирский автотранспорт - автобусы и троллейбусы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимые машины под разную загрузку маршрутов. Кировская область планирует обновить 125 машин, в том числе в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заявки в федеральный центр уже направлены", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что в случае одобрения направленных заявок Кировская область в 2025 году намерена объявить конкурс на приобретение 125 машин. Компания "Камаз" сможет принять участие в конкурсе.
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китай, казахстан, александр соколов, сергей когогин, казань
Кировская область, Китай, Казахстан, Александр Соколов, Сергей Когогин, Казань
Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани

Промышленный потенциал Кировской области представлен на форуме KazanForum 2025

© РИА Новости / Ольга НабатниковаМеждународный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025
Международный экономический форум Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Ольга Набатникова
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Промышленный потенциал Кировской области представлен на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба правительства региона.
На форуме работает делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым.
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"Кировская область развернула на форуме стенд с продукцией 50 предприятий региона. При поддержке Центра поддержки экспорта, подведомственного министерству экономического развития региона, представлен практически весь спектр выпускаемой продукции: машиностроение и промышленное оборудование, бытовая химия и агрохимия, косметика и фармацевтика, деревообработка, домостроение и производство фанеры, легкая промышленность, пищевая продукция, в том числе и халяльные продукты, а также товары для детей и народные промыслы", - говорится в сообщении.
Посетители стенда могут ознакомиться и с инвестиционной картой Кировской области, которая содержит всю необходимую информацию о регионе, инвестиционных площадках, природных ресурсах, территориях с преференциальными режимами.
Как отметили в региональном министерстве экономического развития, в прошлом году стенд Кировской области стал одним из самых популярных на международном форуме, и регион продолжает использовать эту возможность презентовать продукцию кировских компаний представителям стран Исламского мира. В последнее время значительно увеличивается экспорт товаров Кировской области в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран.
Губернатор Кировской области встретился на площадке форума с генеральным директором ПАО "Камаз" Сергеем Когогиным, чтобы обсудить перспективы обновления пассажирского транспорта в регионе.
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"Компания выпускает в том числе пассажирский автотранспорт - автобусы и троллейбусы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимые машины под разную загрузку маршрутов. Кировская область планирует обновить 125 машин, в том числе в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заявки в федеральный центр уже направлены", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в случае одобрения направленных заявок Кировская область в 2025 году намерена объявить конкурс на приобретение 125 машин. Компания "Камаз" сможет принять участие в конкурсе.
 
Кировская областьКитайКазахстанАлександр СоколовСергей КогогинКазань
 
 
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