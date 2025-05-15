https://ria.ru/20250515/forum-2017104442.html

Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани

Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани - РИА Новости, 15.05.2025

Кировская область представила промышленный потенциал на форуме в Казани

Промышленный потенциал Кировской области представлен на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:21:00+03:00

2025-05-15T14:21:00+03:00

2025-05-15T14:21:00+03:00

кировская область

китай

казахстан

александр соколов

сергей когогин

казань

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Промышленный потенциал Кировской области представлен на международном форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", сообщает пресс-служба правительства региона. На форуме работает делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым. "Кировская область развернула на форуме стенд с продукцией 50 предприятий региона. При поддержке Центра поддержки экспорта, подведомственного министерству экономического развития региона, представлен практически весь спектр выпускаемой продукции: машиностроение и промышленное оборудование, бытовая химия и агрохимия, косметика и фармацевтика, деревообработка, домостроение и производство фанеры, легкая промышленность, пищевая продукция, в том числе и халяльные продукты, а также товары для детей и народные промыслы", - говорится в сообщении. Посетители стенда могут ознакомиться и с инвестиционной картой Кировской области, которая содержит всю необходимую информацию о регионе, инвестиционных площадках, природных ресурсах, территориях с преференциальными режимами. Как отметили в региональном министерстве экономического развития, в прошлом году стенд Кировской области стал одним из самых популярных на международном форуме, и регион продолжает использовать эту возможность презентовать продукцию кировских компаний представителям стран Исламского мира. В последнее время значительно увеличивается экспорт товаров Кировской области в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран. Губернатор Кировской области встретился на площадке форума с генеральным директором ПАО "Камаз" Сергеем Когогиным, чтобы обсудить перспективы обновления пассажирского транспорта в регионе. "Компания выпускает в том числе пассажирский автотранспорт - автобусы и троллейбусы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимые машины под разную загрузку маршрутов. Кировская область планирует обновить 125 машин, в том числе в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заявки в федеральный центр уже направлены", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что в случае одобрения направленных заявок Кировская область в 2025 году намерена объявить конкурс на приобретение 125 машин. Компания "Камаз" сможет принять участие в конкурсе.

https://ria.ru/20250424/tor-2013192883.html

https://ria.ru/20250422/klaster-2012848013.html

китай

казахстан

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, казахстан, александр соколов, сергей когогин, казань