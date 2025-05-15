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Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков - РИА Новости, 15.05.2025
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20:13 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/es-2017209869.html
Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков
Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков - РИА Новости, 15.05.2025
Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков
Граждане Румынии устали от политики Евросоюза и от собственных евролибералов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T20:13:00+03:00
2025-05-15T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Граждане Румынии устали от политики Евросоюза и от собственных евролибералов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Румын сильно утомили и Брюссель, и собственные евролибералы. Они хотят большей независимости от ЕС в принятии решений и ориентации на интересы Румынии, а не брюссельской бюрократии", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Брюсселю и его ставленникам в Бухаресте вряд ли удастся аннулировать голосование по новому кандидату на пост президента Румынии Джеордже Симиону "как они поступили с голосованием за Кэлина Джеорджеску". В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250512/pushkov-2016452166.html
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в мире, румыния, брюссель, бухарест, алексей пушков, кэлин джеорджеску, совет федерации рф, евросоюз, сша
В мире, Румыния, Брюссель, Бухарест, Алексей Пушков, Кэлин Джеорджеску, Совет Федерации РФ, Евросоюз, США
Румыны устали от политики Евросоюза, заявил Пушков

Пушков: румыны устали от политики ЕС и от собственных евролибералов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Граждане Румынии устали от политики Евросоюза и от собственных евролибералов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Румын сильно утомили и Брюссель, и собственные евролибералы. Они хотят большей независимости от ЕС в принятии решений и ориентации на интересы Румынии, а не брюссельской бюрократии", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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Сенатор отметил, что Брюсселю и его ставленникам в Бухаресте вряд ли удастся аннулировать голосование по новому кандидату на пост президента Румынии Джеордже Симиону "как они поступили с голосованием за Кэлина Джеорджеску".
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреРумынияБрюссельБухарестАлексей ПушковКэлин ДжеорджескуСовет Федерации РФЕвросоюзСША
 
 
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