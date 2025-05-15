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Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 15.05.2025 (обновлено: 18:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/erdogan-2017162546.html
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта - РИА Новости, 15.05.2025
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским усилия по завершению украинского конфликта справедливым миром. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:06:00+03:00
2025-05-15T18:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир мединский
стамбул
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским усилия по завершению украинского конфликта справедливым миром.Переговоры состоялись в четверг в Анкаре и шли почти три часа."Я принял в президентском дворце Зеленского с делегацией. Мы обсудили усилия по завершению российско-украинской войны справедливым миром", - заявил Эрдоган.Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил ранее в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. По его словам, ожидается заявление главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где прошли переговоры с Эрдоганом.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017166439.html
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владимир зеленский, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Мединский, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта

Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению конфликта справедливым миром

© AP Photo / Turkish PresidencyВстреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским усилия по завершению украинского конфликта справедливым миром.
Переговоры состоялись в четверг в Анкаре и шли почти три часа.
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
Вчера, 17:18
"Я принял в президентском дворце Зеленского с делегацией. Мы обсудили усилия по завершению российско-украинской войны справедливым миром", - заявил Эрдоган.
Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил ранее в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. По его словам, ожидается заявление главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Украина намерена обсуждать прекращение огня, заявил Зеленский
Вчера, 17:14
Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где прошли переговоры с Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленский сообщил, кто будет главой украинской делегации в Стамбуле
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир МединскийСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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