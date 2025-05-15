Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению конфликта справедливым миром
© AP Photo / Turkish PresidencyВстреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025
© AP Photo / Turkish Presidency
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским усилия по завершению украинского конфликта справедливым миром.
Переговоры состоялись в четверг в Анкаре и шли почти три часа.
"Я принял в президентском дворце Зеленского с делегацией. Мы обсудили усилия по завершению российско-украинской войны справедливым миром", - заявил Эрдоган.
Речи об отмене переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент не идет, сообщил ранее в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. По его словам, ожидается заявление главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.
Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины.
Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где прошли переговоры с Эрдоганом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.