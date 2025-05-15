https://ria.ru/20250515/erdogan-2017022889.html

Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле

Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле

Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:03:00+03:00

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице - Анкаре, следует из графика мероприятий с его участием на четверг, представленного СМИ канцелярией президента республики и имеющегося в распоряжении РИА Новости. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Согласно графику мероприятий с участием Эрдогана, турецкий лидер в четверг примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, прибытие которого в турецкую столицу ожидается на фоне запланированных переговоров. Далее у турецкого лидера запланированы мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB). Как следует из графика, все запланированные на четверг мероприятия турецкого лидера пройдут в Анкаре.

https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017007860.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017014435.html

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россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир мединский, стамбул