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Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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07:03 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/erdogan-2017022889.html
Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле
Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле
Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:03:00+03:00
2025-05-15T07:03:00+03:00
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украина
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице - Анкаре, следует из графика мероприятий с его участием на четверг, представленного СМИ канцелярией президента республики и имеющегося в распоряжении РИА Новости. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. Согласно графику мероприятий с участием Эрдогана, турецкий лидер в четверг примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, прибытие которого в турецкую столицу ожидается на фоне запланированных переговоров. Далее у турецкого лидера запланированы мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB). Как следует из графика, все запланированные на четверг мероприятия турецкого лидера пройдут в Анкаре.
https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017007860.html
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017014435.html
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россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир мединский, стамбул
Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Мединский, Стамбул
Эрдоган не планирует встречи с делегациями России и Украины в Стамбуле

В графике Эрдогана нет встреч с делегациями России и Украины в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице - Анкаре, следует из графика мероприятий с его участием на четверг, представленного СМИ канцелярией президента республики и имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Источник: глава МИД Турции и Рубио могут провести переговоры в Анталье
Вчера, 00:21
Согласно графику мероприятий с участием Эрдогана, турецкий лидер в четверг примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, прибытие которого в турецкую столицу ожидается на фоне запланированных переговоров.
Далее у турецкого лидера запланированы мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).
Как следует из графика, все запланированные на четверг мероприятия турецкого лидера пройдут в Анкаре.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле
Вчера, 03:01
 
РоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВладимир МединскийСтамбул
 
 
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