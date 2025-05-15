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Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы - РИА Новости, 15.05.2025
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:33:00+03:00
2025-05-15T17:33:00+03:00
2025-05-15T17:38:00+03:00
реджеп тайип эрдоган
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в канцелярии турецкого лидера."Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы", - говорится в сообщении.
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Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Президент Турции Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы