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Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы - РИА Новости, 15.05.2025

Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:33:00+03:00

2025-05-15T17:33:00+03:00

2025-05-15T17:38:00+03:00

реджеп тайип эрдоган

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владимир зеленский

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турция

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в канцелярии турецкого лидера."Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы", - говорится в сообщении.

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россия

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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025