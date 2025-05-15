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Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 15.05.2025 (обновлено: 17:38 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/erdogan--2017171773.html
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы - РИА Новости, 15.05.2025
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:33:00+03:00
2025-05-15T17:38:00+03:00
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
владимир путин
владимир зеленский
россия
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в канцелярии турецкого лидера."Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, россия, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

Президент Турции Эрдоган примет Путина и Зеленского, когда они будут готовы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, когда они будут готовы, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
"Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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