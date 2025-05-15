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Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/erdogan--2017090161.html
Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине
Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:13:00+03:00
2025-05-15T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган "обсудит все аспекты" последних событий российско-украинского конфликта, сообщил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "Наш президент в ходе двусторонних встреч и встреч между делегациями подчеркнет важность подхода нашей страны, способствующего началу мирных переговоров и прекращению огня без потери времени", - заявил Алтун. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине

Эрдоган на встрече с Зеленским в Стамбуле призовет к остановке огня на Украине

© Фото : Turkish PresidencyРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Turkish Presidency
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила администрация турецкого лидера.
Эрдоган "обсудит все аспекты" последних событий российско-украинского конфликта, сообщил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
"Наш президент в ходе двусторонних встреч и встреч между делегациями подчеркнет важность подхода нашей страны, способствующего началу мирных переговоров и прекращению огня без потери времени", - заявил Алтун.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров назвал Зеленского жалким
Вчера, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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