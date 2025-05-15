https://ria.ru/20250515/erdogan--2017090161.html

Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине

Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 15.05.2025

Эрдоган на встрече с Зеленским призовет к прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:13:00+03:00

2025-05-15T13:13:00+03:00

2025-05-15T13:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призовет на встрече с Владимиром Зеленским не терять времени и заключить соглашение о прекращении огня, сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган "обсудит все аспекты" последних событий российско-украинского конфликта, сообщил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун. "Наш президент в ходе двусторонних встреч и встреч между делегациями подчеркнет важность подхода нашей страны, способствующего началу мирных переговоров и прекращению огня без потери времени", - заявил Алтун. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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