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Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2025
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14:20 15.05.2025 (обновлено: 15:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017104206.html
Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт
Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт - РИА Новости, 15.05.2025
Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт
Киев и его западные партнеры попытаются окончательно сорвать переговоры в Стамбуле, мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:20:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
россия
украина
турция
владимир путин
евгений михайлов
реджеп тайип эрдоган
стамбул
киев
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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Киев и его западные партнеры попытаются окончательно сорвать переговоры в Стамбуле, мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. "Учитывая заявление (представителя МИД РФ) Марии Захаровой о том, что российская делегация на переговорах в Стамбуле настроена очень серьезно, желание России наконец-то принудить Киев к миру очевидно. Однако в западной прессе уже пошли комментарии о том, что Украина будет обсуждать только 30-дневное перемирие, что неприемлемо для Москвы, так как очевидно, что Киев и его союзники готовят очередной обман. Кстати, в Москве это прекрасно понимают. Россия научена горьким опытом на подобных переговорах ранее, и, на мой взгляд, переговоры закончатся, не успев начаться, так как Киев и партнеры, применяя язык угроз, пытаются либо склонить Москву к нужному результату, либо окончательно сорвать переговоры в Стамбуле", - отметил эксперт. Именно поэтому, сказал Михайлов, президент США Дональд Трамп не поехал в Стамбул. "Отсутствие же президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле не должно никого удивлять. Не по рангу. Дело в том, что Зеленский, пытаясь переиграть Россию после предложения встречи в Стамбуле, решил вконец обнаглеть и фактически сделать вызов. Дескать, в Стамбуле он будет ждать Путина и только его.... Не случилось. Сначала делегации, а потом уже после согласования и встречи. И прежде всего между лидерами России и США. До Зеленского при таком варианте время не дойдет. Москва будет стоять на своем: Украина не должна быть в НАТО, полная нейтральность, денацификация, отмена гонений на церковь и русскоязычных и реалии на земле - то есть потеря четырех регионов минимум. В противном случае ни о каком перемирии для Украины речи быть не может", - отметил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Днем в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин по итогам обсуждения всех профильных докладов поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017081338.html
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html
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россия, украина, турция, владимир путин, евгений михайлов, реджеп тайип эрдоган, стамбул, киев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, владимир мединский
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Евгений Михайлов, Реджеп Тайип Эрдоган, Стамбул, Киев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Владимир Мединский
Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт

Михайлов: Киев и его партнеры попытаются сорвать переговоры в Стамбуле

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Киев и его западные партнеры попытаются окончательно сорвать переговоры в Стамбуле, мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ОнлайнПереговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн-репортаж
Вчера, 12:44
"Учитывая заявление (представителя МИД РФ) Марии Захаровой о том, что российская делегация на переговорах в Стамбуле настроена очень серьезно, желание России наконец-то принудить Киев к миру очевидно. Однако в западной прессе уже пошли комментарии о том, что Украина будет обсуждать только 30-дневное перемирие, что неприемлемо для Москвы, так как очевидно, что Киев и его союзники готовят очередной обман. Кстати, в Москве это прекрасно понимают. Россия научена горьким опытом на подобных переговорах ранее, и, на мой взгляд, переговоры закончатся, не успев начаться, так как Киев и партнеры, применяя язык угроз, пытаются либо склонить Москву к нужному результату, либо окончательно сорвать переговоры в Стамбуле", - отметил эксперт.
Именно поэтому, сказал Михайлов, президент США Дональд Трамп не поехал в Стамбул.
"Отсутствие же президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле не должно никого удивлять. Не по рангу. Дело в том, что Зеленский, пытаясь переиграть Россию после предложения встречи в Стамбуле, решил вконец обнаглеть и фактически сделать вызов. Дескать, в Стамбуле он будет ждать Путина и только его.... Не случилось. Сначала делегации, а потом уже после согласования и встречи. И прежде всего между лидерами России и США. До Зеленского при таком варианте время не дойдет. Москва будет стоять на своем: Украина не должна быть в НАТО, полная нейтральность, денацификация, отмена гонений на церковь и русскоязычных и реалии на земле - то есть потеря четырех регионов минимум. В противном случае ни о каком перемирии для Украины речи быть не может", - отметил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Днем в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин по итогам обсуждения всех профильных докладов поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинЕвгений МихайловРеджеп Тайип ЭрдоганСтамбулКиевПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреВладимир Мединский
 
 
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