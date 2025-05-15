Киев может сорвать переговоры в Стамбуле, считает эксперт
Михайлов: Киев и его партнеры попытаются сорвать переговоры в Стамбуле
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Киев и его западные партнеры попытаются окончательно сорвать переговоры в Стамбуле, мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Переговоры между делегациями России и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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"Учитывая заявление (представителя МИД РФ) Марии Захаровой о том, что российская делегация на переговорах в Стамбуле настроена очень серьезно, желание России наконец-то принудить Киев к миру очевидно. Однако в западной прессе уже пошли комментарии о том, что Украина будет обсуждать только 30-дневное перемирие, что неприемлемо для Москвы, так как очевидно, что Киев и его союзники готовят очередной обман. Кстати, в Москве это прекрасно понимают. Россия научена горьким опытом на подобных переговорах ранее, и, на мой взгляд, переговоры закончатся, не успев начаться, так как Киев и партнеры, применяя язык угроз, пытаются либо склонить Москву к нужному результату, либо окончательно сорвать переговоры в Стамбуле", - отметил эксперт.
Именно поэтому, сказал Михайлов, президент США Дональд Трамп не поехал в Стамбул.
"Отсутствие же президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле не должно никого удивлять. Не по рангу. Дело в том, что Зеленский, пытаясь переиграть Россию после предложения встречи в Стамбуле, решил вконец обнаглеть и фактически сделать вызов. Дескать, в Стамбуле он будет ждать Путина и только его.... Не случилось. Сначала делегации, а потом уже после согласования и встречи. И прежде всего между лидерами России и США. До Зеленского при таком варианте время не дойдет. Москва будет стоять на своем: Украина не должна быть в НАТО, полная нейтральность, денацификация, отмена гонений на церковь и русскоязычных и реалии на земле - то есть потеря четырех регионов минимум. В противном случае ни о каком перемирии для Украины речи быть не может", - отметил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Днем в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин по итогам обсуждения всех профильных докладов поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации.