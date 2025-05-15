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Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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11:17 15.05.2025 (обновлено: 11:23 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ekspert-2017061795.html
Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции
Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции
Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в комментарии РИА Новости назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле настоящей стеной из... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:17:00+03:00
2025-05-15T11:23:00+03:00
россия
украина
турция
владимир джаралла
владимир мединский
михаил галузин
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в комментарии РИА Новости назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле настоящей стеной из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "В составе делегации России - специалисты, знакомые с деталями и нюансами ситуации, в том числе - закулисными. Специалисты, настроенные на спокойную и конструктивную работу, настоящая стена из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России", - сказал Джаралла. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html
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россия, украина, турция, владимир джаралла, владимир мединский, михаил галузин, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Турция, Владимир Джаралла, Владимир Мединский, Михаил Галузин, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции

Джаралла: состав делегации РФ в Стамбуле готов отстоять национальные интересы

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в комментарии РИА Новости назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле настоящей стеной из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Киев и Лондон хотят сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:57
"В составе делегации России - специалисты, знакомые с деталями и нюансами ситуации, в том числе - закулисными. Специалисты, настроенные на спокойную и конструктивную работу, настоящая стена из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России", - сказал Джаралла.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
WSJ рассказала о целях Украины на переговорах в Стамбуле
Вчера, 10:54
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ДжараллаВладимир МединскийМихаил ГалузинВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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