https://ria.ru/20250515/ekspert-2017061795.html

Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции

Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции - РИА Новости, 15.05.2025

Эксперт позитивно оценил состав российской делегации на встрече в Турции

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в комментарии РИА Новости назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле настоящей стеной из... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:17:00+03:00

2025-05-15T11:17:00+03:00

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владимир мединский

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в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в комментарии РИА Новости назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле настоящей стеной из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. "В составе делегации России - специалисты, знакомые с деталями и нюансами ситуации, в том числе - закулисными. Специалисты, настроенные на спокойную и конструктивную работу, настоящая стена из дипломатов и военных, готовых отстоять национальные интересы России", - сказал Джаралла. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула.

https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html

https://ria.ru/20250515/ukraina-2017054343.html

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россия, украина, турция, владимир джаралла, владимир мединский, михаил галузин, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025