https://ria.ru/20250515/ege-2017011732.html

Психолог научила, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Психолог научила, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 15.05.2025

Психолог научила, как успокоиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Ответственные экзамены и подготовка к ним нередко вызывают состояния стресса. Как этого избежать и сохранить нервную систему, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:17:00+03:00

2025-05-15T02:17:00+03:00

2025-05-15T02:17:00+03:00

общество

экзамены

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ответственные экзамены и подготовка к ним нередко вызывают состояния стресса. Как этого избежать и сохранить нервную систему, рассказала агентству "Прайм" психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.По ее словам, тревога — это нормальная реакция человека на ситуацию неопределенности. Чтобы снизить ее, следует использовать инструменты планирования. Оцените сложность конкретных тем и время, необходимое, чтобы с ними разобраться, а также время на закрепление.Важно соблюдать режим сна, отдыха и питания, достаточно много двигаться, гулять на свежем воздухе, использовать техники эмоциональной саморегуляции, например, дыхательные. Все это должно помочь избежать эмоционального истощения."Если организм находится в стрессе, то быть продуктивным на экзамене будет гораздо сложнее", — предупреждает Вотякова.

https://ria.ru/20250510/ege-2016148933.html

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общество, экзамены