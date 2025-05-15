Рейтинг@Mail.ru
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/dzen-2017095678.html
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам в Стамбуле
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам в Стамбуле
Вкладка, посвященная переговорам России и Украины, появилась на главной странице "Дзена" - она размещена перед разделом "Свежее", обратил внимание корреспондент РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:44:00+03:00
2025-05-15T13:44:00+03:00
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017095281_0:0:2014:1134_1920x0_80_0_0_46898e11a06ed2d125b619f3556330e0.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вкладка, посвященная переговорам России и Украины, появилась на главной странице "Дзена" - она размещена перед разделом "Свежее", обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, в новой вкладке идет прямая трансляция прибытия делегаций России и Украины в Стамбул для переговоров, которая ведется на канале РИА Новости в VK. Также в ней размещены новости по теме. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017082764.html
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017055807.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017095281_0:0:2014:1512_1920x0_80_0_0_4243a2d65444fe474dc9ad6304c47126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам в Стамбуле

В "Дзене" появилась вкладка, посвященная переговорам России и Украины в Турции

Вкладка "Дзена", посвященная переговорам России и Украины
Вкладка Дзена, посвященная переговорам России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Вкладка "Дзена", посвященная переговорам России и Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Вкладка, посвященная переговорам России и Украины, появилась на главной странице "Дзена" - она размещена перед разделом "Свежее", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, в новой вкладке идет прямая трансляция прибытия делегаций России и Украины в Стамбул для переговоров, которая ведется на канале РИА Новости в VK. Также в ней размещены новости по теме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Лавров назвал переговоры в Стамбуле интригующими
Вчера, 12:48
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Киев и Лондон хотят сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:57
 
РоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала