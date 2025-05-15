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Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистике из США

Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистике из США - РИА Новости, 15.05.2025

Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистике из США

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:18:00+03:00

2025-05-15T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1203 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 145,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 100,75 пункта. В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков. Аналитики отмечают высокую волатильность на валютном рынке при текущем новостном фоне, которая, вероятно, сохранится. "Валютная волатильность высока, и я думаю, что она будет оставаться высокой в течение некоторого времени", - цитирует агентство Блумберг аналитика Goldman Sachs Group Inc. Камакшью Триведи (Kamakshya Trivedi).

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цены на нефть, сша, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире