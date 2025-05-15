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Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют - РИА Новости, 15.05.2025
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06:40 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/delo-2017022185.html
Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют
Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют - РИА Новости, 15.05.2025
Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют
Защита трех бывших топ-менеджеров ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" и ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", один из которых покончил с собой... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:40:00+03:00
2025-05-15T06:40:00+03:00
происшествия
дальний восток
рао эс востока
российская академия наук
дальневосточная энергетическая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Защита трех бывших топ-менеджеров ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" и ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", один из которых покончил с собой перед приговором, намерена обжаловать решение суда Владивостока, который в четверг назначил им сроки лишения свободы в колониях по делу о многомилионных растратах, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Куделинская. Бывших первого заместителя генерального директора ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" Нину Запрягаеву и финансового директора данного общества Алексея Яковлева, а также заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ДЭК Александра Ефремова обвиняли в хищения 687 миллионов рублей компании. По версии следствия, Запрягаева при помощи бывших работников ДЭК заключила фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования. В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и Яковлева. Ефремов был осужден на четыре года, но освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности. В марте 2024 года Приморский краевой суд приговор отменил, дело было передано на новое разбирательство в районный суд. В среду адвокат Яковлева Маргарита Куделинская сообщила РИА Новости, что ее подзащитный покончил с собой, информация об этом будет передана судье в четверг, когда ожидается вынесение приговора. В четверг руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Фрунзенский суд назначил Ефремову 7 лет колонии общего режима, Яковлеву и Запрягаевой – по 7,5 года колонии. Со всех троих взыскано в пользу ДЭК 420,99 миллиона рублей. Запрягаева объявлена в международный розыск. "Сегодня я не принимала участие в заседании, и была ли информация (о смерти Яковлева – ред.) доведена до судьи, мне неизвестно. Думаю, будем обжаловать приговор. Позиция Яковлева была однозначной – виновным он себя не признавал", - отметила адвокат. По ее словам, поэтому речь будет вестись об обжаловании приговора по причине невиновности подсудимого. Вопрос о прекращении производства в связи со смертью решают родные, и пока он не обсуждался, добавила собеседница. Оленева уточнила РИА Новости, что официальная информация о смерти Яковлева в суд не поступала. За хищения средств энергетической компании ранее были осуждены бывшие генеральные директора ПАО "ДЭК" и ПАО "РАО ЭС Востока", еще два лица находятся в международном розыске. Так, в октябре 2020 года был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей бывший директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш. По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена. По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
https://ria.ru/20250515/zhitel-2017016568.html
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происшествия, дальний восток, рао эс востока, российская академия наук, дальневосточная энергетическая компания
Происшествия, Дальний Восток, РАО ЭС Востока, Российская академия наук, Дальневосточная энергетическая компания
Приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате обжалуют

Защита обжалует приговор бывшим топ-менеджерам РАО ЭС Востока по делу о растрате

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Защита трех бывших топ-менеджеров ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" и ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", один из которых покончил с собой перед приговором, намерена обжаловать решение суда Владивостока, который в четверг назначил им сроки лишения свободы в колониях по делу о многомилионных растратах, сообщила РИА Новости адвокат Маргарита Куделинская.
Бывших первого заместителя генерального директора ПАО "РАО Энергетические Системы Востока" Нину Запрягаеву и финансового директора данного общества Алексея Яковлева, а также заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ДЭК Александра Ефремова обвиняли в хищения 687 миллионов рублей компании. По версии следствия, Запрягаева при помощи бывших работников ДЭК заключила фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования. В декабре 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока оправдал Запрягаеву и Яковлева. Ефремов был осужден на четыре года, но освобожден от назначенного наказания за истечением сроков давности. В марте 2024 года Приморский краевой суд приговор отменил, дело было передано на новое разбирательство в районный суд.
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану
Вчера, 04:04
В среду адвокат Яковлева Маргарита Куделинская сообщила РИА Новости, что ее подзащитный покончил с собой, информация об этом будет передана судье в четверг, когда ожидается вынесение приговора. В четверг руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила РИА Новости, что Фрунзенский суд назначил Ефремову 7 лет колонии общего режима, Яковлеву и Запрягаевой – по 7,5 года колонии. Со всех троих взыскано в пользу ДЭК 420,99 миллиона рублей. Запрягаева объявлена в международный розыск.
"Сегодня я не принимала участие в заседании, и была ли информация (о смерти Яковлева – ред.) доведена до судьи, мне неизвестно. Думаю, будем обжаловать приговор. Позиция Яковлева была однозначной – виновным он себя не признавал", - отметила адвокат.
По ее словам, поэтому речь будет вестись об обжаловании приговора по причине невиновности подсудимого. Вопрос о прекращении производства в связи со смертью решают родные, и пока он не обсуждался, добавила собеседница.
Оленева уточнила РИА Новости, что официальная информация о смерти Яковлева в суд не поступала.
За хищения средств энергетической компании ранее были осуждены бывшие генеральные директора ПАО "ДЭК" и ПАО "РАО ЭС Востока", еще два лица находятся в международном розыске. Так, в октябре 2020 года был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей бывший директор ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор Милуш. По данным Генпрокуратуры, фигурант в 2009-2016‬ годах путем заключения фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на спортивные мероприятия похитил около 700 миллионов рублей, часть из которых была обналичена.
По одному делу с Милушем проходил бывший заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь, он осужден на четыре года колонии общего режима по статье "подстрекательство к присвоению или растрате". До работы в СО РАН Благодырь в 2012-2013‬ годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. До этого работал генеральным директором ОАО "РАО ЭС Востока", в состав которого входит ДЭК.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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