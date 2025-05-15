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Российская делегация направилась в президентский офис в Стамбуле
Российская делегация направилась в президентский офис в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Российская делегация направилась в президентский офис в Стамбуле
Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:04:00+03:00
2025-05-15T18:04:00+03:00
2025-05-15T18:05:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Представители российской делегации уехали из генконсульства РФ в президентский офис в Стамбуле, где должны пройти переговоры с Украиной, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Уехали в офис (президентский - ред.)", - сказал он.Ранее помощник президента России Владимир Мединский сделал заявление в генконсульстве РФ для всех заинтересованных СМИ.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после 16.00 мск там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
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Делегация России покидает генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского
Делегация России покинула генконсульство в Стамбуле после заявления Мединского, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-15T18:04
true
PT0M11S
РИА Новости
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в мире, стамбул, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Стамбул, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российская делегация направилась в президентский офис в Стамбуле
Делегация РФ уехала в офис президента в Стамбуле, где должны пройти переговоры