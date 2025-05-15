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Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра

Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра - РИА Новости, 15.05.2025

Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра

Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как вы знаете, 11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий, речь идет именно о прямых переговорах. Российская делегация уже Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, дмитрий песков