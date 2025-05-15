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Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра - РИА Новости, 15.05.2025
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14:11 15.05.2025 (обновлено: 14:23 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/delegatsiya-2017101530.html
Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра
Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра - РИА Новости, 15.05.2025
Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра
Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:11:00+03:00
2025-05-15T14:23:00+03:00
в мире
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как вы знаете, 11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий, речь идет именно о прямых переговорах. Российская делегация уже Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра

Песков: делегация РФ в Стамбуле, ждет визави с украинской стороны, их пока нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Как вы знаете, 11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий, речь идет именно о прямых переговорах. Российская делегация уже Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
В миреСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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