Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра
Песков: делегация РФ в Стамбуле, ждет визави с украинской стороны, их пока нет
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская делегация уже в Стамбуле, с утра ждет визави с украинской стороны, которых пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Как вы знаете, 11 мая президент выступил с инициативой о проведении прямых переговоров между Россией и Украиной без предварительных условий, речь идет именно о прямых переговорах. Российская делегация уже Стамбуле, как и было сказано президентом, и с утра ждет своих визави с украинской стороны, которых пока нет", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
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