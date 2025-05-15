https://ria.ru/20250515/britaniya-2016942786.html

Восхищается Путиным. Главный союзник Киева готовится к переменам

Восхищается Путиным. Главный союзник Киева готовится к переменам - РИА Новости, 15.05.2025

Восхищается Путиным. Главный союзник Киева готовится к переменам

Запад на пороге потрясений. Проблемы и кризисы породили в Великобритании силу, с которой невозможно не считаться. Традиционная политическая система уходит в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:00:00+03:00

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2025-05-15T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Виктор Жданов, Михаил Катков. Запад на пороге потрясений. Проблемы и кризисы породили в Великобритании силу, с которой невозможно не считаться. Традиционная политическая система уходит в прошлое, открывая путь тем, кого еще вчера не воспринимали всерьез. О новом враге британского правительства — в материале РИА Новости.Вот это поворотReform UK, она же Партия реформ или просто "Реформа", в последнее время не сходит со страниц британских таблоидов. Причина — неожиданный триумф на местных выборах: 677 мест в муниципальных советах, причем в десяти из них абсолютное большинство. Всего на этом уровне реформисты увеличили свое присутствие на 96%.В основном места были получены за счет потерпевшей сокрушительное поражение Консервативной партии и столь же плохо выступивших лейбористов. Система, опиравшаяся на конкуренцию этих политических сил, теперь под угрозой, ведь нынешнее правительство уже не видит в тори главную оппозицию."Я искренне считаю, что "Реформа" сейчас — основная оппозиционная партия в стране. И в британской политике происходит сдвиг вправо, которого мы не видели примерно столетие с тех пор, как лейбористы потеснили либералов", — заявил министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг.Сами реформисты не скрывают, что уже готовятся к следующим парламентским выборам и намереваются собрать собственное правительство. Общественные настроения им благоволят, показывают соцопросы YouGov. Если бы выборы в палату общин состоялись сегодня, то протестная по своему духу Reform UK получила бы 309 мандатов и ей бы не хватило всего 16 мест для абсолютного большинства. Лейбористы могли бы рассчитывать на 137. Консерваторы — всего на 27.Притом что сейчас в нижней палате парламента у партии всего пять депутатов.Особая позицияReform UK основана в 2018-м как "партия Brexit". У истоков стоял Найджел Фарадж, который сейчас ее и возглавляет. Политик известен евроскептицизмом и критическим отношением к приему мигрантов, особенно с Ближнего Востока и из Восточной Европы. Отличает его и склонность к эпатажу.Например, в 2008-м, будучи депутатом Европарламента, Фарадж был единственным в зале, кто не встал во время оваций принцу Чарльзу (ныне король Карл III), призвавшему к борьбе с изменением климата. Советников будущего монарха он назвал глупцами.В то же время у политика хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом — в британской прессе их называют не иначе как дружескими. А вот насчет Владимира Путина мнение у Фараджа противоречивое: по его словам, симпатий к российскому лидеру у него нет, но он восхищается им как политическим деятелем. При этом в конфликте на Украине глава британских правых винит Запад."Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток давало <...> повод для российского народа, чтобы сказать, что "они снова нападают на нас". <...> Мы спровоцировали эту войну", — подчеркнул Фарадж.К слову, партия объявила, что запретит вывешивать на подконтрольных ей зданиях любые иностранные флаги, в том числе украинские.В поисках надежды"Британия сломлена не только в том смысле, что ее инфраструктура не справляется, но и на более глубоком уровне из-за многих лет пустых обещаний" — так Фарадж прокомментировал условия, обеспечившие его успех.Туманный Альбион неумолимо движется к банкротству, пишет The Telegraph. Расходы растут, а бюджет пополнять нечем. Попытки кабинета Кира Стармера стабилизировать ситуацию успехом не увенчались. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, Британия в этом году станет самой слабой экономикой в G7.Ситуацию усложняет миграция, из-за которой, по словам Стармера, общественные службы перегружены, а стоимость жилья растет. The Times отмечает, что число живущих на пособия иностранцев превысила 1,2 миллиона человек. В 2024-м на них потратили почти 4,7 миллиарда долларов. В том же году королевство заняло первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов.Партия реформ предлагает радикальные решения. Например, Фарадж обещает после прихода к власти учредить должность министра по депортациям и всех нелегалов отправлять на лодках обратно на Европейский континент. В партийном манифесте британцам предлагают значительное сокращение налогов при одновременных расходах в 190 миллиардов долларов на государственные преобразования.Среди прочего в планах партии — ликвидация палаты лордов, отмена пособий для работоспособных, недопущение подчинения британской армии структурам ЕС и отказ от цели достичь нулевого выброса углекислого газа.Время покажетГлава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева напоминает, что парламентские выборы состоятся только в 2029-м, поэтому еще рано делать выводы о том, как сложится политическая карьера Фараджа."Местные органы власти могут решать локальные вопросы, связанные с дорогами, здравоохранением, образованием, но на стратегическом уровне они ничего не решают. Когда речь зайдет о внешней политике, обеспечении национальной безопасности и экономике, британцы, возможно, передумают голосовать за партию, у которой толком нет программы", — считает Ананьева.Вместе с тем, по словам эксперта, традиционные партии, скорее всего, попытаются перенять риторику Фараджа в отношении отказа от декарбонизации и борьбы с мигрантами, чтобы размыть его электорат.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин указывает, что в Великобритании парламентские выборы проходят по мажоритарной системе. Это дополнительно осложнит Партии реформ задачу победить в 2029-м."Фарадж известен всей стране, и у него довольно высокая личная популярность. Однако его соратников многие не знают, а их программа сама по себе вряд ли кого-то привлечет. Поэтому в целом у партии может быть высокий рейтинг из-за ее лидера, но на мажоритарных выборах она покажет низкий результат", — говорит Топорнин.Также эксперт отмечает, что вторым слабым местом Партии реформ остается ее программа. В частности, организация предлагает сократить налоги и увеличить расходы на социальные проекты. При этом никто не может объяснить, откуда партия возьмет деньги на реализацию своих идей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, кир стармер, карл iii, дональд трамп, найджел фарадж, политика