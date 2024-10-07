Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/migranty-1976667813.html
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2024
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов
Британия занимает первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T02:56
2024-10-07T02:56
в мире
великобритания
европа
оксфордский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835781726_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_74f438e03b01c0e48a62a3469c576080.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британия занимает первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета. Накануне телеканал Sky News сообщал, что порядка 973 нелегальных мигрантов прибыли в пятницу в Великобританию на лодках по проливу Ла-Манш, это самый большой показатель за текущий год. "В Британии проживают больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране", - говорится в сообщении издания. Согласно исследованию, в Британии находятся до 745 тысяч нелегальных мигрантов, что более чем в два раза превышает их число во Франции, где нелегалов около 300 тысяч. Второе место в Европе по числу нелегальных мигрантов занимает Германия, там их до 700 тысяч. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240916/frantsiya-1973012603.html
https://ria.ru/20241002/mask-1976047299.html
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835781726_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_d1140d2d774a90fba58e5194a9e62884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, европа, оксфордский университет
В мире, Великобритания, Европа, Оксфордский университет
СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Telegraph: в Британии в два раза больше нелегальных мигрантов, чем во Франции

© AP Photo / Kin CheungПрохожие в районе Саутхолл в Лондоне
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британия занимает первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета.
Накануне телеканал Sky News сообщал, что порядка 973 нелегальных мигрантов прибыли в пятницу в Великобританию на лодках по проливу Ла-Манш, это самый большой показатель за текущий год.
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Во Франции толпа мигрантов с мачете и арматурой напала на трех охотников
16 сентября, 16:48
"В Британии проживают больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране", - говорится в сообщении издания.
Согласно исследованию, в Британии находятся до 745 тысяч нелегальных мигрантов, что более чем в два раза превышает их число во Франции, где нелегалов около 300 тысяч. Второе место в Европе по числу нелегальных мигрантов занимает Германия, там их до 700 тысяч.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Маск оценил идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель
2 октября, 22:19
 
В миреВеликобританияЕвропаОксфордский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала