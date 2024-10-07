https://ria.ru/20241007/migranty-1976667813.html

СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 07.10.2024

СМИ: Британия заняла первое место в Европе по числу нелегальных мигрантов

Британия занимает первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T02:56

2024-10-07T02:56

2024-10-07T02:56

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великобритания

европа

оксфордский университет

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Британия занимает первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов, пишет газета Telegraph со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета. Накануне телеканал Sky News сообщал, что порядка 973 нелегальных мигрантов прибыли в пятницу в Великобританию на лодках по проливу Ла-Манш, это самый большой показатель за текущий год. "В Британии проживают больше нелегальных мигрантов, чем в любой другой европейской стране", - говорится в сообщении издания. Согласно исследованию, в Британии находятся до 745 тысяч нелегальных мигрантов, что более чем в два раза превышает их число во Франции, где нелегалов около 300 тысяч. Второе место в Европе по числу нелегальных мигрантов занимает Германия, там их до 700 тысяч. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240916/frantsiya-1973012603.html

https://ria.ru/20241002/mask-1976047299.html

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в мире, великобритания, европа, оксфордский университет