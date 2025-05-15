https://ria.ru/20250515/bolnitsa-2017141771.html

В Волгограде побеседуют с охранником больницы, не пустившим такси

В Волгограде побеседуют с охранником больницы, не пустившим такси - РИА Новости, 15.05.2025

В Волгограде побеседуют с охранником больницы, не пустившим такси

Разъяснительную беседу проведут с охранником, который не пустил на территорию больницы в Волгограде такси, приехавшего за пациентом с загипсованной ногой,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:03:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 15 мая – РИА Новости. Разъяснительную беседу проведут с охранником, который не пустил на территорию больницы в Волгограде такси, приехавшего за пациентом с загипсованной ногой, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина с загипсованной ногой скачет на здоровой ноге в Волгограде, голос за кадром объясняет, что пациент вызвал такси к больнице №16, но его не пропустил охранник и больному пришлось прыгать до шлагбаума к машине. "По информации медицинской организации, сотрудник КПП допустил ошибку, не пропуская машину такси, и администрация медицинской организации дала задание начальнику службы охраны провести разъяснительную беседу по этому поводу", - сообщили в облздраве. В ведомстве отметили, что маломобильные граждане могут попасть ко входу больницы на машине, если водитель оформит временный пропуск.

https://ria.ru/20250506/patsient-2015337573.html

https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия