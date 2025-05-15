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В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 15.05.2025
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21:15 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 15.05.2025
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта
Суд приговорил белгородца Юрия Ярошенко к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включавшего попытку отравления российских... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:15:00+03:00
2025-05-15T21:15:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
валуйки
министерство обороны украины
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Суд приговорил белгородца Юрия Ярошенко к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включавшего попытку отравления российских военнослужащих, сообщили в областной прокуратуре. По данным следствия, с января по март 2024 года Ярошенко установил контакт с представителями запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и главного управления разведки минобороны Украины. Он по собственной инициативе передавал информацию о местах дислокации систем ПВО и маршрутах передвижения российских военных, а также планировал совершить теракт, подорвав гранату, и отравить ядовитым веществом продукты питания, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции. Отмечается, что преступная деятельность Ярошенко контролировалась и была пресечена правоохранительными органами. Его признали виновным в госизмене, подготовке теракта, диверсии и незаконном хранении взрывных устройств. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48- летнего местного жителя Юрия Ярошенко… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы на один год, штрафу в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщали, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
россия
белгородская область
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происшествия, россия, белгородская область, валуйки, министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Белгородская область, Валуйки, Министерство обороны Украины
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта

Суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам тюрьмы за подготовку теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Суд приговорил белгородца Юрия Ярошенко к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включавшего попытку отравления российских военнослужащих, сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, с января по март 2024 года Ярошенко установил контакт с представителями запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"* и главного управления разведки минобороны Украины. Он по собственной инициативе передавал информацию о местах дислокации систем ПВО и маршрутах передвижения российских военных, а также планировал совершить теракт, подорвав гранату, и отравить ядовитым веществом продукты питания, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции. Отмечается, что преступная деятельность Ярошенко контролировалась и была пресечена правоохранительными органами. Его признали виновным в госизмене, подготовке теракта, диверсии и незаконном хранении взрывных устройств.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48- летнего местного жителя Юрия Ярошенко… Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы на один год, штрафу в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщали, что сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму УМВД задержали с поличным жителя Белгородской области, планировавшего совершить теракт в городе Валуйки и диверсию путем отравления российских военных.
* Запрещенная в России террористическая организация
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