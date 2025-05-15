https://ria.ru/20250515/azarov-2017224192.html

Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле

Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле

Задача Владимира Зеленского состоит в срыве переговоров с Москвой в Стамбуле, чтобы спровоцировать США на введение жестких санкций против РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:48:00+03:00

2025-05-15T21:48:00+03:00

2025-05-15T21:48:00+03:00

россия

стамбул

украина

владимир зеленский

владимир мединский

николай азаров (политик)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Задача Владимира Зеленского состоит в срыве переговоров с Москвой в Стамбуле, чтобы спровоцировать США на введение жестких санкций против РФ, рассказал РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что новые санкции могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных. "Вот его (Зеленского - ред.) задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жесткие санкции, все сорвать и поехать домой победителем", - сказал Азаров. При этом он отметил, что для Зеленского мир на Украине – "тюрьма с неизвестными последствиями". "Он все сделает, чтобы никакого мира не было. Мир – проводи выборы, отменяй военное положение. Его там свои разорвут на части", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html

https://ria.ru/20250515/stambul-2017223894.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир мединский, николай азаров (политик), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире