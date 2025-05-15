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Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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21:48 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/azarov-2017224192.html
Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле
Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле
Задача Владимира Зеленского состоит в срыве переговоров с Москвой в Стамбуле, чтобы спровоцировать США на введение жестких санкций против РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:48:00+03:00
2025-05-15T21:48:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир зеленский
владимир мединский
николай азаров (политик)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Задача Владимира Зеленского состоит в срыве переговоров с Москвой в Стамбуле, чтобы спровоцировать США на введение жестких санкций против РФ, рассказал РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что новые санкции могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных. "Вот его (Зеленского - ред.) задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жесткие санкции, все сорвать и поехать домой победителем", - сказал Азаров. При этом он отметил, что для Зеленского мир на Украине – "тюрьма с неизвестными последствиями". "Он все сделает, чтобы никакого мира не было. Мир – проводи выборы, отменяй военное положение. Его там свои разорвут на части", - подчеркнул он. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины. Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html
https://ria.ru/20250515/stambul-2017223894.html
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россия, стамбул, украина, владимир зеленский, владимир мединский, николай азаров (политик), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Николай Азаров (политик), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Азаров назвал цель Зеленского на переговорах в Стамбуле

Экс-премьер Азаров: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией в Стамбуле

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Задача Владимира Зеленского состоит в срыве переговоров с Москвой в Стамбуле, чтобы спровоцировать США на введение жестких санкций против РФ, рассказал РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что новые санкции могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины
14 мая, 12:44
"Вот его (Зеленского - ред.) задача: сделать так, чтобы американцы ввели самые жесткие санкции, все сорвать и поехать домой победителем", - сказал Азаров.
При этом он отметил, что для Зеленского мир на Украине – "тюрьма с неизвестными последствиями".
"Он все сделает, чтобы никакого мира не было. Мир – проводи выборы, отменяй военное положение. Его там свои разорвут на части", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Предварительных контактов делегаций в Стамбуле не было, сообщил источник
Вчера, 21:45
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийНиколай Азаров (политик)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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