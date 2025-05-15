Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 15.05.2025 (обновлено: 11:33 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ankara-2017064786.html
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул
Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:32:00+03:00
2025-05-15T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В четверг Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. "Пока не получили конкретную информацию об этом визите", - сказали агентству в администрации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html
россия
украина
турция
стамбул
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, анкара (провинция)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Анкара (провинция)
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул

Власти Турции пока не получали информацию о возможном визите Трампа в Стамбул

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В четверг Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рубио высказался о позиции Трампа по урегулированию на Украине
Вчера, 09:37
"Пока не получили конкретную информацию об этом визите", - сказали агентству в администрации.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Сотрудники полиции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ рассказали, что произойдет на переговорах России и Украины в Стамбуле
Вчера, 10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала