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В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул

В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025

В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул

Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:32:00+03:00

2025-05-15T11:32:00+03:00

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В четверг Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. "Пока не получили конкретную информацию об этом визите", - сказали агентству в администрации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html

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