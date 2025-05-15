https://ria.ru/20250515/ankara-2017064786.html
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул - РИА Новости, 15.05.2025
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул
Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:32:00+03:00
2025-05-15T11:32:00+03:00
2025-05-15T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Анкаре пока не получали информацию о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул, где пройдут переговоры РФ и Украины, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В четверг Трамп заявил, что готов в пятницу присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Турции, если это потребуется. "Пока не получили конкретную информацию об этом визите", - сказали агентству в администрации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/rubio-2017036959.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017054637.html
россия
украина
турция
стамбул
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, анкара (провинция)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Анкара (провинция)
В Анкаре не знают, приедет ли Трамп в Стамбул
Власти Турции пока не получали информацию о возможном визите Трампа в Стамбул