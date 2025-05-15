https://ria.ru/20250515/albaniya-2017025442.html

В Албании завели 34 уголовных дела из-за нарушений на выборах

В Албании завели 34 уголовных дела из-за нарушений на выборах - РИА Новости, 15.05.2025

В Албании завели 34 уголовных дела из-за нарушений на выборах

Генеральная прокуратура Албании завела 34 уголовных дела и задержала семь человек по подозрению в различных нарушениях избирательного законодательства на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:55:00+03:00

2025-05-15T07:55:00+03:00

2025-05-15T07:55:00+03:00

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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Албании завела 34 уголовных дела и задержала семь человек по подозрению в различных нарушениях избирательного законодательства на парламентских выборах 11 мая, сообщил надзорный орган. Правящая с 2013 года Социалистическая партия (СП) Албании, по данным центральной избирательной комиссии, с 5215 из 5225 участков получает 52,3% поддержки и 83 мандата из 140 в парламенте, крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) - 33,79% и 50 мест. Остальные партии и движения отстают с большим отрывом: движение NISMA - 3,9%, Социал-демократическая партия получает 3,21%, другие - еще меньше. Все они претендуют на один-три мандата. "Генпрокуратура зарегистрировала 87 заявлений об уголовных преступлениях в связи с выборами, из них 34 приняты в дальнейшую законную процедуру. В связи с различными нарушениями избирательного законодательства задержаны семь человек на территории страны", - указала генпрокуратура на официальном сайте. Надзорный орган уточнил, что прокуратура в городе Эльбасан предписала задержать еще четырех человек в связи с нарушениях на выборах. Правом голоса обладали 3,7 миллиона албанских граждан. Явка составила 41,6% избирателей, на несколько процентов меньше, чем на выборах четыре года назад, избирательный ценз составляет всего 1%. За ходом голосования наблюдали миссии из 19 государств, а также наблюдатели ОБСЕ. Премьеры Великобритании Кир Стармер, Венгрии Виктор Орбан, Испании Педро Санчес, Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в среду поздравили премьера Албании Эди Раму с победой правящей СП на прошедших выборах. Рама в ответ позвал их на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в пятницу в Тиране. Рама в сентябре 2021 года собрал состав третьего возглавляемого им правительства, в котором впервые в истории Албании и всего региона Западных Балкан женщины-министры оказались подавляющим большинством. Перед тем, по результатам парламентских выборов, правящая с 2013 года Социалистическая партия получила большинство в 74 из 140 мест в законодательном собрании. Премьер и глава правящей СП Албании в ноябре 2022 года обвинил в парламенте оппозиционную Демократическую партию в попытках сместить его с власти с помощью денег, полученных от России. В конце октября того же года он обвинил ДП в попытках дестабилизации страны "за российские деньги", припомнив оппонентам голосование 11 лет назад в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), из которой РФ вышла, за резолюцию о торговле человеческими органами в самопровозглашенной республике Косово. Российская сторона категорически отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств. Как отметил в интервью РИА новости в сентябре 2024 года посол России в Албании Алексей Зайцев, отношения властей в Тиране и Москве в настоящее время находятся на нижней отметке, руководство республики придерживаются антироссийской линии на мировой арене, а выступающих за нормализацию отношений албанцев ждет шквал критики внутри самой страны. Власти Албании зачастую проявляют инициативу в вопросе противодействия "российской угрозе" в международных организациях, в том числе на площадках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. В феврале прошлого года в Тиране состоялся саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", центральной темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи киевскому режиму для нанесения РФ "стратегического поражения на поле боя".

https://ria.ru/20250512/albaniya-2016421005.html

https://ria.ru/20241021/albaniya-1979156437.html

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в мире, албания, россия, тирана (город), эди рама, кир стармер, виктор орбан, обсе, парламентская ассамблея совета европы, генеральная прокуратура рф