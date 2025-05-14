В план празднования 80-летия Жириновского вошло более 50 мероприятий
Любимова: в план празднования 80-летия Жириновского вошло 56 мероприятий
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В план празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского вошло 56 мероприятий, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
В среду состоялось второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского. Встречу возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В ней приняли участие вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.
"Приняла участие в заседании оргкомитета празднования 80-летия со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского... В план празднования вошло 56 мероприятий. Среди событий, которые состоятся при поддержке Минкультуры России", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
Среди предстоящих мероприятий - выставка "Жириновский навсегда" в Музее современной истории России и Музее политической истории России, патриотический проект "Созвездие русской культуры" в Музее Победы, памятный концерт, премьерный показ спектакля о Владимире Вольфовиче на сцене Малого театра, а также концертная программа в рамках "Новогодней Ёлки". Кроме того, мы оказали необходимую методическую помощь при создании Музея основателя ЛДПР.
"Также планируем мероприятия вне основного плана празднования. В их числе тематические выставки в федеральных библиотеках и гастроли спектакля в память о Владимире Жириновском в регионах России в рамках программы "Большие гастроли", - добавила министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского.
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