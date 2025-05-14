https://ria.ru/20250514/zhirinovskij-2016908029.html

В план празднования 80-летия Жириновского вошло более 50 мероприятий

В план празднования 80-летия Жириновского вошло более 50 мероприятий - РИА Новости, 14.05.2025

В план празднования 80-летия Жириновского вошло более 50 мероприятий

В план празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского вошло 56 мероприятий, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:36:00+03:00

2025-05-14T15:36:00+03:00

2025-05-14T15:36:00+03:00

россия

владимир жириновский

ольга любимова

вячеслав володин

лдпр

музей победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600496729_0:18:3230:1835_1920x0_80_0_0_a7afc4fa12c9309c93bc6ef736f2038f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В план празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского вошло 56 мероприятий, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. В среду состоялось второе заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Жириновского. Встречу возглавил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В ней приняли участие вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие. "Приняла участие в заседании оргкомитета празднования 80-летия со дня рождения Владимира Вольфовича Жириновского... В план празднования вошло 56 мероприятий. Среди событий, которые состоятся при поддержке Минкультуры России", - написала Любимова в своем Telegram-канале. Среди предстоящих мероприятий - выставка "Жириновский навсегда" в Музее современной истории России и Музее политической истории России, патриотический проект "Созвездие русской культуры" в Музее Победы, памятный концерт, премьерный показ спектакля о Владимире Вольфовиче на сцене Малого театра, а также концертная программа в рамках "Новогодней Ёлки". Кроме того, мы оказали необходимую методическую помощь при создании Музея основателя ЛДПР. "Также планируем мероприятия вне основного плана празднования. В их числе тематические выставки в федеральных библиотеках и гастроли спектакля в память о Владимире Жириновском в регионах России в рамках программы "Большие гастроли", - добавила министр. Ранее президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского. Известный российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. -0-

https://ria.ru/20250514/moskva-2016858163.html

https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир жириновский, ольга любимова, вячеслав володин, лдпр, музей победы