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Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 14.05.2025 (обновлено: 16:23 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016909711.html
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2025
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт
Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:44:00+03:00
2025-05-14T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Мирная инициатива президента России Владимира Путина о проведении с Украиной прямых мирных переговоров без каких-либо условий нашла широкую мировую поддержку. Теперь мяч на стороне Украины. Мир внимательно наблюдает, чем ответит Киев. Срыв переговоров Зеленскому уже не простят. Есть все основания полагать, что переговоры 15 мая начнутся. Насколько они будут конструктивны, покажет время", - сказала Ковитиди. При этом она не исключила "провокационных домашних заготовок" с украинской стороны. "Несомненно, последующая позиция США по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский, будет ли он выдвигать условия, провоцировать ситуацию, срывая тем самым мирные переговоры, для реализации которых было достаточно много сделано, в том числе президентом США Трампом, либо услышит голос разума и пойдет на прекращение конфликта", - считает эксперт. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/ukraina-2016857760.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, ольга ковитиди, совет федерации рф, стамбул, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, Стамбул, Турция
Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт

Ковитиди: Зеленскому не простят срыв переговоров 15 мая в Стамбуле

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"Мирная инициатива президента России Владимира Путина о проведении с Украиной прямых мирных переговоров без каких-либо условий нашла широкую мировую поддержку. Теперь мяч на стороне Украины. Мир внимательно наблюдает, чем ответит Киев. Срыв переговоров Зеленскому уже не простят. Есть все основания полагать, что переговоры 15 мая начнутся. Насколько они будут конструктивны, покажет время", - сказала Ковитиди.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 12:46
При этом она не исключила "провокационных домашних заготовок" с украинской стороны.
"Несомненно, последующая позиция США по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский, будет ли он выдвигать условия, провоцировать ситуацию, срывая тем самым мирные переговоры, для реализации которых было достаточно много сделано, в том числе президентом США Трампом, либо услышит голос разума и пойдет на прекращение конфликта", - считает эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Зеленский сделал мрачное заявление о будущем Украины
Вчера, 12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОльга КовитидиСовет Федерации РФСтамбулТурция
 
 
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