https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016909711.html

Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт

Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт - РИА Новости, 14.05.2025

Зеленскому не простят срыв переговоров в Стамбуле, считает эксперт

Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:44:00+03:00

2025-05-14T15:44:00+03:00

2025-05-14T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

ольга ковитиди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Владимиру Зеленскому не простят, если он сорвет переговоры в Стамбуле, намеченные на 15 мая, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Мирная инициатива президента России Владимира Путина о проведении с Украиной прямых мирных переговоров без каких-либо условий нашла широкую мировую поддержку. Теперь мяч на стороне Украины. Мир внимательно наблюдает, чем ответит Киев. Срыв переговоров Зеленскому уже не простят. Есть все основания полагать, что переговоры 15 мая начнутся. Насколько они будут конструктивны, покажет время", - сказала Ковитиди. При этом она не исключила "провокационных домашних заготовок" с украинской стороны. "Несомненно, последующая позиция США по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Зеленский, будет ли он выдвигать условия, провоцировать ситуацию, срывая тем самым мирные переговоры, для реализации которых было достаточно много сделано, в том числе президентом США Трампом, либо услышит голос разума и пойдет на прекращение конфликта", - считает эксперт. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016857760.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016840338.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016857190.html

россия

украина

сша

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, ольга ковитиди, совет федерации рф, стамбул, турция