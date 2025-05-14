https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html
Володин призвал сохранить память о Жириновском
Володин призвал сохранить память о Жириновском - РИА Новости, 14.05.2025
Володин призвал сохранить память о Жириновском
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:11:00+03:00
2025-05-14T11:11:00+03:00
2025-05-14T11:48:00+03:00
россия
владимир жириновский
вячеслав володин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782111218_0:364:2993:2048_1920x0_80_0_0_c0445f12e3da1c489e2d573003b8c41a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания партийно-политической системы России. "Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы память о человеке, который многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства на протяжении всего времени, когда возглавлял парламентскую фракцию Государственной Думы, наша задача, чтобы память передавались из поколения в поколение, только тогда мы выполним свой долг перед человеком, который многое сделал для укрепления российского государства", - сказал он на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского. Председатель ГД добавил, что проходит уже второе заседание оргкомитета, определена программа мероприятий, которую можно ещё совершенствовать. "Можем корректировать, совершенствовать (программу - ред.), но уже сейчас можно сказать что стипендия им. Владимира Вольфовича Жириновского с 1 сентября будет выплачиваться наиболее одаренным, талантливым студентам, которые достигли высоких результатов в сфере, которую любил Владимир Вольфович, он в ней был специалист, - востоковедение", - подчеркнул председатель ГД. Володин отметил большие усилия лидера ЛДПР Леонида Слуцкого для открытия музея Жириновского в штаб-квартире ЛДПР на следующий год. "Когда мы говорим о государственном уровне - это решения, которые будут приниматься исключительно ведомствами, и здесь давайте обменяемся, каждый отвечает за свой блок вопросов, подготовился к тому дню, когда мы с вами будем уже говорить об итогах работы, а это уже следующий год, когда Владимиру Вольфовичу исполнилось бы уже 80 лет", - заключил он. -0-
https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html
https://ria.ru/20250505/sud-2014958158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782111218_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_ecd255df895a76f9c3eb23c11940331f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир жириновский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Володин призвал сохранить память о Жириновском
Володин призвал сделать все, чтобы сохранить память о Жириновском
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания партийно-политической системы России.
"Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы память о человеке, который многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства на протяжении всего времени, когда возглавлял парламентскую фракцию Государственной Думы, наша задача, чтобы память передавались из поколения в поколение, только тогда мы выполним свой долг перед человеком, который многое сделал для укрепления российского государства", - сказал он на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского
.
Председатель ГД
добавил, что проходит уже второе заседание оргкомитета, определена программа мероприятий, которую можно ещё совершенствовать.
"Можем корректировать, совершенствовать (программу - ред.), но уже сейчас можно сказать что стипендия им. Владимира Вольфовича Жириновского с 1 сентября будет выплачиваться наиболее одаренным, талантливым студентам, которые достигли высоких результатов в сфере, которую любил Владимир Вольфович, он в ней был специалист, - востоковедение", - подчеркнул председатель ГД.
Володин
отметил большие усилия лидера ЛДПР Леонида Слуцкого
для открытия музея Жириновского в штаб-квартире ЛДПР на следующий год.
"Когда мы говорим о государственном уровне - это решения, которые будут приниматься исключительно ведомствами, и здесь давайте обменяемся, каждый отвечает за свой блок вопросов, подготовился к тому дню, когда мы с вами будем уже говорить об итогах работы, а это уже следующий год, когда Владимиру Вольфовичу исполнилось бы уже 80 лет", - заключил он. -0-