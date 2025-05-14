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Володин призвал сохранить память о Жириновском - РИА Новости, 14.05.2025
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11:11 14.05.2025 (обновлено: 11:48 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html
Володин призвал сохранить память о Жириновском
Володин призвал сохранить память о Жириновском - РИА Новости, 14.05.2025
Володин призвал сохранить память о Жириновском
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:11:00+03:00
2025-05-14T11:48:00+03:00
россия
владимир жириновский
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания партийно-политической системы России. "Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы память о человеке, который многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства на протяжении всего времени, когда возглавлял парламентскую фракцию Государственной Думы, наша задача, чтобы память передавались из поколения в поколение, только тогда мы выполним свой долг перед человеком, который многое сделал для укрепления российского государства", - сказал он на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского. Председатель ГД добавил, что проходит уже второе заседание оргкомитета, определена программа мероприятий, которую можно ещё совершенствовать. "Можем корректировать, совершенствовать (программу - ред.), но уже сейчас можно сказать что стипендия им. Владимира Вольфовича Жириновского с 1 сентября будет выплачиваться наиболее одаренным, талантливым студентам, которые достигли высоких результатов в сфере, которую любил Владимир Вольфович, он в ней был специалист, - востоковедение", - подчеркнул председатель ГД. Володин отметил большие усилия лидера ЛДПР Леонида Слуцкого для открытия музея Жириновского в штаб-квартире ЛДПР на следующий год. "Когда мы говорим о государственном уровне - это решения, которые будут приниматься исключительно ведомствами, и здесь давайте обменяемся, каждый отвечает за свой блок вопросов, подготовился к тому дню, когда мы с вами будем уже говорить об итогах работы, а это уже следующий год, когда Владимиру Вольфовичу исполнилось бы уже 80 лет", - заключил он. -0-
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россия, владимир жириновский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Россия, Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Володин призвал сохранить память о Жириновском

Володин призвал сделать все, чтобы сохранить память о Жириновском

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно сделать все для сохранения памяти о Владимире Жириновском, который многое сделал для создания партийно-политической системы России.
"Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы память о человеке, который многое сделал для создания партийно-политической системы нашего государства на протяжении всего времени, когда возглавлял парламентскую фракцию Государственной Думы, наша задача, чтобы память передавались из поколения в поколение, только тогда мы выполним свой долг перед человеком, который многое сделал для укрепления российского государства", - сказал он на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР В.В. Жириновского.
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Председатель ГД добавил, что проходит уже второе заседание оргкомитета, определена программа мероприятий, которую можно ещё совершенствовать.
"Можем корректировать, совершенствовать (программу - ред.), но уже сейчас можно сказать что стипендия им. Владимира Вольфовича Жириновского с 1 сентября будет выплачиваться наиболее одаренным, талантливым студентам, которые достигли высоких результатов в сфере, которую любил Владимир Вольфович, он в ней был специалист, - востоковедение", - подчеркнул председатель ГД.
Володин отметил большие усилия лидера ЛДПР Леонида Слуцкого для открытия музея Жириновского в штаб-квартире ЛДПР на следующий год.
"Когда мы говорим о государственном уровне - это решения, которые будут приниматься исключительно ведомствами, и здесь давайте обменяемся, каждый отвечает за свой блок вопросов, подготовился к тому дню, когда мы с вами будем уже говорить об итогах работы, а это уже следующий год, когда Владимиру Вольфовичу исполнилось бы уже 80 лет", - заключил он. -0-
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