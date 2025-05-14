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В Днепропетровской области готовятся к расширению районов эвакуации
В Днепропетровской области готовятся к расширению районов эвакуации - РИА Новости, 14.05.2025
В Днепропетровской области готовятся к расширению районов эвакуации
Власти Днепропетровской области Украины готовится к расширению районов принудительной эвакуации, обновляются списки жителей, сообщил первый замглавы областной... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:07:00+03:00
2025-05-14T16:07:00+03:00
2025-05-14T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Днепропетровской области Украины готовится к расширению районов принудительной эвакуации, обновляются списки жителей, сообщил первый замглавы областной военной администрации Юрий Яндульский. В конце апреля обязательная эвакуация семей с детьми была объявлена в четырех селах Днепропетровской области, входящих в Межевскую территориальную общину. "Областная военная администрация вместе с общинами отработает по другим территориям, которые находятся вблизи активных военных действий. Составлены соответствующие списки всех семей, всех людей, кто проживает на территориях, включая детей, людей с инвалидностью, людей пожилого возраста. В случае необходимости мы готовы к любым событиям, готовы развернуть эвакуацию, поэтому работаем на упреждение", - заявил Яндульский в эфире украинского новостного телемарафона. Как заявил Яндульский, из Межевской и Новопавловской общин, где ранее проживало около 400 детей, уже эвакуировали всех несовершеннолетних жителей. Днепропетровская область расположена на юго-востоке Украины и граничит с подконтрольными Киеву районами на северо-западе ДНР. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20250513/evakuatsiya-2016713451.html
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006318427.html
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в мире, здоровье - общество, днепропетровская область, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Днепропетровская область, Украина, Донецкая Народная Республика
В Днепропетровской области готовятся к расширению районов эвакуации
Яндульский: в Днепропетровской области расширят районы принудительной эвакуации