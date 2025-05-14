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Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины - РИА Новости, 14.05.2025
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04:01 14.05.2025 (обновлено: 11:29 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины - РИА Новости, 14.05.2025
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины
В некоторых продуктах содержатся вещества, которые могут разрушать витамины, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:01:00+03:00
2025-05-14T11:29:00+03:00
общество
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В некоторых продуктах содержатся вещества, которые могут разрушать витамины, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина."Существуют так называемые "антивитамины" — вещества, содержащиеся в некоторых продуктах, которые могут разрушать витамины. Например, оксидаза, содержащаяся в огурцах, дыне и помидорах, разрушает витамин C. Существует мнение, что не стоит готовить салат из красного перца с огурцами, так как оксидаза из огурцов разрушит витамин C в перце. Однако разрушение витамина C в салате не происходит в значительных объемах", — рассказала Милушкина.Она добавила, что тиаминаза, содержащаяся в сырой рыбе, ракообразных и моллюсках, разрушает витамин B1 (тиамин). Поэтому при употреблении этих продуктов в сыром виде, например, в суши, витамины могут разрушаться. Термическая обработка разрушает тиаминазу, делая продукты безопасными для потребления витаминов."Авидин, содержащийся в сыром яичном белке, может связывать биотин (витамин B7), делая его недоступным для организма. Однако, термическая обработка, такая как варка яйца, разрушает авидин, устраняя эту проблему", — добавила медик.По словам врача, ниациноген — антагонист витамина PP (ниацина), известного также как никотиновая кислота — содержится в кукурузе. Ее традиционные методы обработки с использованием гидроксида кальция разрушают ниациноген, повышая доступность микроэлемента.Также существуют антагонисты витамина А. Липоксидаза разрушает его жирорастворимую часть, а цитраль воздействует на водорастворимые фракции."Механизмы действия антивитаминов разнообразны. Они могут блокировать рецепторы клеток, предназначенные для витаминов, препятствуя их усвоению. Антивитамины способны разрушать или модифицировать витамины, лишая их биологической активности, а также блокировать внутриклеточный метаболизм витаминов", — пояснила Милушкина.Врач отметила, что все эти процессы могут приводить к гиповитаминозам, снижая количество активного витамина, доступного для организма.
https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html
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общество, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины

Врач Милушкина посоветовала не готовить салат из красного перца с огурцами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на рынке
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Овощи на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В некоторых продуктах содержатся вещества, которые могут разрушать витамины, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина.
"Существуют так называемые "антивитамины" — вещества, содержащиеся в некоторых продуктах, которые могут разрушать витамины. Например, оксидаза, содержащаяся в огурцах, дыне и помидорах, разрушает витамин C. Существует мнение, что не стоит готовить салат из красного перца с огурцами, так как оксидаза из огурцов разрушит витамин C в перце. Однако разрушение витамина C в салате не происходит в значительных объемах", — рассказала Милушкина.
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Она добавила, что тиаминаза, содержащаяся в сырой рыбе, ракообразных и моллюсках, разрушает витамин B1 (тиамин). Поэтому при употреблении этих продуктов в сыром виде, например, в суши, витамины могут разрушаться. Термическая обработка разрушает тиаминазу, делая продукты безопасными для потребления витаминов.
"Авидин, содержащийся в сыром яичном белке, может связывать биотин (витамин B7), делая его недоступным для организма. Однако, термическая обработка, такая как варка яйца, разрушает авидин, устраняя эту проблему", — добавила медик.
По словам врача, ниациноген — антагонист витамина PP (ниацина), известного также как никотиновая кислота — содержится в кукурузе. Ее традиционные методы обработки с использованием гидроксида кальция разрушают ниациноген, повышая доступность микроэлемента.
Также существуют антагонисты витамина А. Липоксидаза разрушает его жирорастворимую часть, а цитраль воздействует на водорастворимые фракции.
"Механизмы действия антивитаминов разнообразны. Они могут блокировать рецепторы клеток, предназначенные для витаминов, препятствуя их усвоению. Антивитамины способны разрушать или модифицировать витамины, лишая их биологической активности, а также блокировать внутриклеточный метаболизм витаминов", — пояснила Милушкина.
Врач отметила, что все эти процессы могут приводить к гиповитаминозам, снижая количество активного витамина, доступного для организма.
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