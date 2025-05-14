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Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:22:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Круг вопросов весьма обширен - там и политические, и масса технических вопросов. Так что исходя из этого будет сформирована делегация", - сказал Ушаков "Первому каналу", говоря о переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016901506.html
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стамбул, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле

Ушаков: круг вопросов на переговорах в Стамбуле будет весьма обширен

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
"Круг вопросов весьма обширен - там и политические, и масса технических вопросов. Так что исходя из этого будет сформирована делегация", - сказал Ушаков "Первому каналу", говоря о переговорах в Стамбуле.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле
Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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