https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:22:00+03:00
2025-05-14T15:22:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
украина
юрий ушаков
владимир путин
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_f1f0d83c33fed5ec162cdfe16fc6d1ea.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Круг вопросов весьма обширен - там и политические, и масса технических вопросов. Так что исходя из этого будет сформирована делегация", - сказал Ушаков "Первому каналу", говоря о переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016901506.html
стамбул
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7d5fcc4e5dbc471b0d9a36142a9c6577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, украина, юрий ушаков, владимир путин, в мире, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Ушаков: круг вопросов на переговорах в Стамбуле будет весьма обширен