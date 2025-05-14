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Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле

Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле

Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:22:00+03:00

2025-05-14T15:22:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Круг вопросов на переговорах в Стамбуле в четверг будет весьма обширен, включает в себя и политические, и массу технических вопросов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. "Круг вопросов весьма обширен - там и политические, и масса технических вопросов. Так что исходя из этого будет сформирована делегация", - сказал Ушаков "Первому каналу", говоря о переговорах в Стамбуле.

https://ria.ru/20250514/ushakov-2016901506.html

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