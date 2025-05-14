https://ria.ru/20250514/ushakov-2016901506.html

Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле

Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле

Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:15:00+03:00

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2025-05-14T17:41:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Мы готовимся к переговорам. Турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение. Наше генконсульство в Стамбуле тоже этим занимается", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html

россия

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