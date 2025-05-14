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Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016901506.html
Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле
Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле
Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:15:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
стамбул
украина
юрий ушаков
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Мы готовимся к переговорам. Турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение. Наше генконсульство в Стамбуле тоже этим занимается", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016903661.html
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россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин, турция, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Турция, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков рассказал о подготовке России к переговорам в Стамбуле

Ушаков: Россия готовится к переговорам, Турция может обеспечить помещение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия готовится к переговорам в Стамбуле, турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение, этим вопросом также занимается генконсульство РФ в Стамбуле, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы готовимся к переговорам. Турецкая сторона готова обеспечить необходимое помещение. Наше генконсульство в Стамбуле тоже этим занимается", - сказал Ушаков в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о переговорах в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российская делегация на переговорах с Украиной 15 мая будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого и будет определен ее состав, сообщал в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ушаков рассказал о круге вопросов на переговорах в Стамбуле
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаЮрий УшаковВладимир ПутинТурцияВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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