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Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.05.2025
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13:27 14.05.2025 (обновлено: 13:39 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ushakov-2016871191.html
Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа
Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.05.2025
Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:27:00+03:00
2025-05-14T13:39:00+03:00
дональд трамп
ближний восток
владимир путин
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что Москва знает, что американский лидер сейчас находится на Ближнем Востоке, и занят "серьезными делами"."Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину в ответ на вопрос, есть ли "намеки" на возможную встречу Путина и Трампа.Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016873210.html
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дональд трамп, ближний восток, владимир путин, россия, сша, юрий ушаков
Дональд Трамп, Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, США, Юрий Ушаков
Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа

Ушаков: Трамп сейчас на Ближнем Востоке занят серьезными делами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что Москва знает, что американский лидер сейчас находится на Ближнем Востоке, и занят "серьезными делами".
"Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину в ответ на вопрос, есть ли "намеки" на возможную встречу Путина и Трампа.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Вчера, 13:35
 
Дональд ТрампБлижний ВостокВладимир ПутинРоссияСШАЮрий Ушаков
 
 
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