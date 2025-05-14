https://ria.ru/20250514/ushakov-2016871191.html

Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа

Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.05.2025

Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:27:00+03:00

2025-05-14T13:27:00+03:00

2025-05-14T13:39:00+03:00

дональд трамп

ближний восток

владимир путин

россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков на вопрос о возможности встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что Москва знает, что американский лидер сейчас находится на Ближнем Востоке, и занят "серьезными делами"."Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину в ответ на вопрос, есть ли "намеки" на возможную встречу Путина и Трампа.Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016873210.html

ближний восток

россия

сша

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дональд трамп, ближний восток, владимир путин, россия, сша, юрий ушаков